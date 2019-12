Německá církev tlačí na reformy, je nakloněna modernizaci | E15.cz

Německá katolická církev se potýká s úbytkem věřících. Na vině jsou sexuální skandály, řada lidí má navíc pocit, že se instituce přežila. Z globálního pohledu však především díky svému bohatství zůstává jednou z nejsilnějších a má potenciál ovlivňovat podobu katolické církve jako celku. Vatikán a konzervativní němečtí katolíci varují, že debata může vést ke schizmatu.

„Někteří kritici to berou tak, že Němci před pěti sty lety přinesli reformaci a nyní se znovu chybně snaží změnit církev,“ řekl The New York Times představitel německých jezuitů Godehard Brüntrup. Z Vatikánu přišel do Německa už v létě dopis, v němž papež František nabádá k církevní jednotě.

Strůjci dialogu však oponují s tím, že jejich záměrem není vyvolat rozkol. Debata je podle nich reakcí na krizi spojenou se skandály kolem sexuálního zneužívání dětí klérem a jejím cílem je obnova důvěry obyvatel země k církvi. Jde také o reakci na loňskou zprávu, podle níž za uplynulých sedm dekád bylo katolickými kněžími v zemi zneužito téměř 3700 osob, více než polovina mladších třinácti let. Součástí reformačního procesu proto bude hledání odpovědi na otázku, zda církevní učení nevytváří podmínky pro zneužívání.

Hovořit se bude o celibátu, přijetí homosexuality, zneužívání moci a svěcení žen na kněží. Církev je navíc pod stále větším tlakem žen, které se hlásí o slovo. „Chceme být viděny a slyšeny. Bez žen by církev nefungovala,“ uvedla během zářijové demonstrace šéfka Německé komunity katolických žen a politička CDU Mechthild Heilová.

Organizátoři debaty zdůrazňují, že od ní čekají skutečné výsledky. „Nebude to jen další fórum, kde každý jen mluví, ale nepřijme se žádné rozhodnutí. Na závěr se bude hlasovat a výsledek bude předložen papeži Františkovi, aby podnikl další akci,“ citovala CNN profesora teologie Ulricha Lehnera. Není však jasné, co se stane, pokud Vatikán odmítne jednat.

I kdyby se nějaké reformy podařilo prosadit, nemusí to znamenat, že se odklon Němců od víry podaří zastavit. Úbytek věřících totiž trápí nejen katolickou církev, ale i protestantskou. Podle statistik její řady loni opustilo 220 tisíc lidí, což je ještě o čtyři tisíce více, než v případě katolické církve. Té nadále zůstává na 23 milionů věřících.