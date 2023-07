Francie: Nepokoje utichají, sbírka na policistu však budí vášně | e15.cz

Co se děje ve Francii? V úterý ráno zastřelil v Paříži policista 17letého mladíka se severoafrickými kořeny během dopravní kontroly. Mladý řidič měl neuposlechnout výzvu k zastavení vozu

V reakci na to začaly v celé Francii nepokoje. Situace byla nejbouřlivější na pařížském předměstí Nanterre, kde k události došlo

Protestující zapalují auta, rabují a útočí na policisty

Nepokoje, které zasahují i zámořské departementy Francie, si dosud vyžádaly dva mrtvé

Většina účastníků nepokojů je nezletilá, podle údajů ministerstva vnitra a policie je velké části zadržených ve věku 14 až 18 let

Ministr vnitra Darmanin vyslal na víkend do ulic 45 000 strážců zákona