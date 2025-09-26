Ceny energií klesnou. Dodavatelé hlásí další vlnu zlevnění, musejí si ale sáhnout do marží
Po roce stagnace velkoobchodních cen energií část dodavatelů přistoupila k dalšímu snížení cen a tím zvýšila konkurenční tlak. K již oznámenému zlevnění společností E.ON a PRE se brzy přidá Pražská plynárenská. Ostatní potvrzují, že ceny by se podle nejpravděpodobnějšího scénáře neměly zvyšovat.
Cena elektřiny na lipské burze, referenční pro střední Evropu, se navzdory průběžným výkyvům drží na stejné úrovni jako před rokem. Megawatthodinu elektřiny v rámci ročního kontraktu dodavatelé nakupují za cenu poblíž 90 eur. Na tuto hladinu se přitom ceny po energetické krizi dostaly poprvé už na začátku roku 2024.
Prostor pro další zlevnění díky klesajícím velkoobchodním cenám se tak dnes prakticky vyčerpal. V tomto ohledu zákazníky podle analytiků čeká pravděpodobně poslední vlna zlevnění. Kromě společností E.ON a PRE se jí zúčastní i Pražská plynárenská, která pro e15 uvedla, že ve druhé polovině října představí nové a atraktivnější fixované tarify. Ostatní dodavatelé si zatím nechávají zadní vrátka.
Další vývoj cen na burzách je složité odhadovat. „Nadále trvá předpoklad, že by se ceny elektřiny měly mírně snižovat. Podmínkou je však přetrvávající geopolitická stabilita,“ říká například Michal Kulig, ředitel společnosti Yello v České republice.
Prognóza: mírný optimismus
Stejně to vidí i výkonný ředitel Svazu energetiky České republiky Josef Kotrba. „Burzovní výsledky kontraktů na roky 2026 až 2029 ukazují setrvalý, byť jen pozvolný pokles. Trhy ale samozřejmě neumějí předvídat „černé labutě“, stejně jako koncem roku 2020 neodhadly, že do roka přijde energetická krize,“ souhlasí s mírným optimismem Kotrba.
Analytik společnosti ENA Jiří Gavor k tomu dodává, že na budoucí pokles cen by dodavatelé příliš sázet neměli. „Tento přístup se v minulosti ukázal jako problematický. Jeden z největších dodavatelů energie, společnost Bohemia Energy, kvůli této strategii před čtyřmi lety ukončil svou činnost a téměř milion zákazníků tím poslal do nejistoty,“ varuje Gavor.
„Pokud dnes někdo zlevňuje, snižuje si marže. Tomu, že by dobře nakoupil, příliš nevěřím. Ty nejlevnější nabídky při stávající úrovni burzovních cen už ekonomicky nevycházejí. Logicky to vede k úvahám, zda s nimi dodavatelé nesázejí na pokles cen a levnější dokoupení energií v budoucnu,“ obává se Gavor.
Podle Gavora přitom na trhu přetrvávají rizika, že se ceny mohou naopak vydat vzhůru. „Kromě hrozeb spojených se všeobecným geopolitickým napětím se zdá být čím dál pravděpodobnější konec dovozu ruského LNG plynu. Tento efekt sám o sobě povede k vyšší ceně plynu na evropském trhu a tím pádem bude tlačit vzhůru i velkoobchodní cenu elektřiny,“ dodal s tím, že různé protichůdné vlivy na cenu se mohou nakonec vyrušit a cena může zůstat neměnná.
Opatrnější dodavatelé tak na rozdíl od zlevnění ceníků zatím nabízejí čím dál atraktivnější jednorázové bonusy za sjednání nové smlouvy. Ty se v některých případech mohou vyšplhat až do vyšších tisíců korun.
Důsledkem stagnujících velkoobchodních cen je také čím dál větší obliba fixovaných produktů. V poslední době se u nich zájem přesouvá k dvouletým fixacím, které na megawatthodinu vycházejí levněji.