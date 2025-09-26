Velký ropný návrat. Nová naleziště i zeštíhlení byznysu vyhnaly akcie BP o třetinu výše
Ještě na jaře letošního roku byla britská energetická společnost BP analytiky považována za hlavního kandidáta na převzetí. Delší období slabších výsledků a snahu zakomponovat do svého byznysu více ekologický byznys hodnotili jako "slabost", která prý vedla ke krizi identity firmy. Nyní už tolik ne, upozornil server CNBC. Akcie společnosti obchodované v Londýně od začátku dubna vzrostly o více než 32 procent k hranici 440 liber, čímž překonaly výkonnost řady amerických i evropských konkurentů.
Zlepšení sentimentu přisuzují analytici několika faktorům: zásadní změně strategie, obměně vedení, pokroku v programu snižování nákladů a sérii nových objevů ropy. To je ostrý kontrast s počátkem roku, kdy se o BP intenzivně spekulovalo jako o cíli akvizice ze strany firem Shell, ADNOC, Exxon Mobil či Chevron.
„Naším cílem je růst. To je to, co zvýší hodnotu akcií pro akcionáře,“ uvedl generální ředitel BP Murray Auchincloss. Konkurenční Shell už v červnu odmítla, že by jednala o převzetí BP, a zdůraznila, že „nemá v úmyslu“ předložit nabídku.
Podle Allena Gooda, analytika Morningstar, byla spekulace o převzetí pochybná už od počátku, i když se BP potýkala s problémy a obchodovala se s výraznou slevou vůči konkurentům. „Od té doby si akcie vedou lépe,“ řekl Good CNBC. „Asi největším impulzem byl výběr nového předsedy, který má zkušenosti s úspěšnými restrukturalizacemi.“
Investoři novému šéfovi i výhledům firmy věří
V červenci BP oznámila jmenování Alberta Manifolda, který dosud šéfoval výrobci stavebních materiálů CRH, novým předsedou představenstva. Funkci převezme 1. října. Růst akcií podpořily také zvýšené cílové ceny a doporučení. Třeba banka Berenberg nedávno zlepšila doporučení na „koupit“ z „držet“ a zvýšila cílovou cenu na pět liber z 3,85 libry.
Za druhé čtvrtletí BP vykázala čistý zisk ve výši 2,35 miliardy dolarů, čímž výrazně překonala očekávání analytiků. Auchincloss následně zdůraznil růstový potenciál nových nalezišť, zejména v brazilském bloku Bumerangue. Šlo přitom už o desátý objev od začátku roku.
Podle Russe Moulda, investičního ředitele analytické AJ Bell, je odolnost BP „zajímavým a výmluvným signálem“, zvláště když cena akcií roste navzdory „nepřetržitě negativním komentářům“. Mould připomněl i vstup aktivistického investora - firmy Elliott Investment Management -, který v dubnu oznámil, že drží více než pětiprocentní podíl v BP. Nyní tlačí na prodeje aktiv, snížení dluhu a vyšší návratnost pro akcionáře.
Dluhy mohou BP stále ohrozit
Mould dodal, že nejlepší obranou BP proti případným nápadníkům je vyšší cena akcií a lepší valuace: „Čím vyšší cena, tím menší šance, že se objeví predátoři.“ Za možný problém označují analytici zadlužení firmy. Čistý dluh BP činil na konci druhého čtvrtletí 26,04 miliardy dolarů, mezikvartálně klesl o zhruba miliardu.
„Pokud ceny ropy začnou klesat, BP je v rámci svého sektoru nejvíce zranitelná,“ uvedl dále Good. Podle Petera Lowa z Rothschild & Co Redburn sice kolem BP roste pozitivní momentum, ale „bilance si stále žádá další zlepšení“.
Cílem BP je snížit čistý dluh na 14 až 18 miliard dolarů do konce roku 2027, což bude „silně záviset“ na naplnění plánu prodeje aktiv za 20 miliard dolarů, upozornil Low. „V příštích šesti měsících bude klíčový další průzkum v brazilském bloku Bumerangue a postup v prodejích, které pomohou snížit zadlužení,“ dodal.