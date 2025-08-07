Netanjahu chce převzít kontrolu nad celým Pásmem Gazy
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve čtvrtek uvedl, že Izrael má v plánu převzít vojenskou kontrolu nad celým Pásmem Gazy a později jej předá arabským složkám, které budou území řádně spravovat. Zároveň prohlásil, že Izrael si Pásmo Gazy nechce ponechat. Podle agentury Reuters to Netanjahu řekl stanici Fox News.
„Máme to v plánu,“ odpověděl Netanjahu na otázku, zda Izrael plánuje převzít kontrolu nad celým Pásmem Gazy.„Nechceme si ho nechat. Chceme bezpečnostní perimetr. Nechceme tam vládnout. Chceme, aby tam byl vládnoucí orgán,“ dodal izraelský premiér.
Později má o dalším postupu ve válce jednat izraelský bezpečnostní kabinet. Očekává se, že bude diskutovat o možném rozšíření ofenzivy a zabrání celého Pásma Gazy.
Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok palestinského hnutí Hamás a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Koncem listopadu 2023 a letos v lednu a v únoru byla při dvou příměřích velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně. Nyní je v pásmu na 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je naživu.
Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito nejméně 61 158 Palestinců a dalších 151 442 bylo zraněno, uvedla palestinská tisková agentura WAFA. OSN tato data podle AFP považuje za spolehlivá.