Norsko si připomíná deset let od masakru na ostrově Utöya | E15.cz

Od útoků pravicového extremisty Anderse Breivika v Oslu a na ostrově Utöya, při kterých zemřelo dohromady 77 lidí, uběhlo deset let. Na památku obětí se v celém Norsku rozezní zvony a řeč by měl pronést král Harald V. i následník trůnu Haakon Magnus. Piety se zúčastní také švédský sociálnědemokratický premiér Stefan Löfven.

Dva Breivikovy brutální útoky šokovaly 22. července 2011 celou Evropu. Při prvním explodovala odpoledne bomba ve vládní čtvrti v centru Osla a zabila osm lidí. Při druhém Breivik odpoledne přijel převlečený za policistu na ostrov Utöya, kde se nacházelo asi 600 převážně mladých lidí na mládežnickém táboře vládní Norské dělnické strany. Až se několik lidí na jeho výzvu shromáždilo, začal do nich střílet. Zemřelo jich tam 69. O rok později byl Breivik odsouzen k trestu 21 let vězení, který může být opakovaně prodlužován až do jeho smrti.

Pietní akce k desátému výročí tragédie se uskuteční v osloské hale Spektrum. Úvodní řeč pronese král Harald V., dalšími řečníky pak budou předsedkyně norské vlády Erna Solbergová nebo švédský premiér Löfven. Ten do země přicestoval už ve středu, kdy s předsedou sesterské Norské dělnické strany Jonasem Gahrem Störem uctil na Utöyi památku zavražděných členů sociálnědemokratické mládeže.

Následně se bude konat mše v katedrále v Oslu, kde vystoupí s projevem předseda vlády v době Breivikova útoku a nynější generální tajemník NATO Jens Stoltenberg. Ve 12:00 se po celé zemi rozezní kostelní zvony.

Odpoledne se za přítomnosti korunního prince Haakona bude konat smuteční akce na samotné Utöyi.

Ve 14:30 je na programu pódiová diskuse za účasti premiérky Solbergové, předsedy švédské vlády Löfvena a ředitele newyorského Památníku 11. září Clifforda Chanina. V sedm hodin večer pak odbijí 77krát zvony na radnici v Oslu - na počest každé z obětí Breivikova běsnění. V hlavním městě se v ten okamžik dočasně zastaví veřejná doprava.

Kontroverze vyvolává v Norsku stavba památníku v podobě 77 bronzových sloupů, který měl být naproti ostrovu Utöya dokončen právě k dnešnímu desátému výročí. Kvůli odporu místních obyvatel, změnám v plánech a soudním zásahům ale hotový není.