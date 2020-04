O dávky v nezaměstnanosti požádalo dalších 5,2 milionu Američanů | E15.cz

O podporu v nezaměstnanosti si minulý týden ve Spojených státech zažádalo dalších 5,2 milionu lidí. Je to skoro o 1,4 milionu lidí méně než v předchozím týdnu, i tak je to ale výrazně nad dlouhodobým průměrem. Od začátku současné krize, kterou vyvolala pandemie způsobená koronavirem, už přišlo v USA za poslední měsíc o práci více než 21 milionů lidí.

Analytici v anketě agentury Reuters nejčastěji očekávali, že o podporu si za minulý týden zažádá zhruba 5,1 milionu lidí. Někteří z nich se domnívali, že počet nových žádostí by se mohl vyšplhat i na osm milionů. Až do března se přitom počet nových žádostí pohyboval pod 100 tisíc týdně.

Od června 2009, tedy od konce globální finanční krize, pracovní místa v americké ekonomice neubývala, ale vznikala. Podle agentury Bloomberg jich za tu dobu vzniklo přes 21,5 milionu. Nyní pobírá dávky v nezaměstnanosti téměř 12 milionů lidí, což odpovídá zhruba dosavadnímu vrcholu z ledna 2010. Tedy krátce poté, co byl oficiálně vyhlášen konec recese vyvolané finanční krizí.

Američané přicházejí o práci zejména proto, že řada firem je nucena kvůli omezujícím opatřením zavřít. Propouštění jde napříč téměř všemi hospodářskými odvětvími. První náraz se týkal sektoru služeb, kde přicházeli o práci zaměstnanci hotelů, barů či restaurací. Nyní se vlna snižování pracovních míst dostává i mezi stavební dělníky, prodejce, ale i programátory.

Někteří ekonomové odhadují, že míra nezaměstnanosti by se v dubnu mohla vyšplhat na 20 procent. Byla by tak nejvyšší od časů velké hospodářské krize ze 30. let minulého století a zároveň by byla dvakrát vyšší než za finanční krize let 2008 a 2009.