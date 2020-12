Obama, Clinton i Bush se nechají naočkovat proti covidu před kamerami | E15.cz

Tři bývalí prezidenti Spojených států Barrack Obama, Bill Clinton a George W. Bush společně vystoupili na podporu vakcíny proti COVID-19. Nechají se naočkovat, a to rovnou před televizními kamerami. Učiní tak ve snaze rozptýlit obavy veřejnosti ohledně bezpečnosti těchto látek. Podle průzkumů si totiž více než polovina Američanů nechce nechat aplikovat nové vakcíny kvůli strachu z rychlosti jejich vývoje či kvůli obecné nedůvěře v reakci amerických úřadů na šíření koronaviru. Informoval o tom magazín Forbes , který zároveň připomíná, že prezident Trump pro uklidnění nálady veřejnosti v době pandemie neudělal dost.

Hned několik vakcín, které podle závěrečných testů prokázaly vysokou účinnost v prevenci onemocnění COVID-19, nyní posuzují americké regulační úřady. Jakmile látky prohlásí za bezpečné a dají souhlas s jejich distribucí, prezidentské trio bude připraveno splnit svůj slib.

„Prezident Clinton se rozhodně nechá naočkovat hned, jak pro něj bude vakcína dostupná, což určí priority stanovené zdravotnickými úřady. A udělá to veřejně, pokud to pomůže pobídnout všechny Američany, aby udělali to samé,“ cituje server CNN Clintonova mluvčího.

Nápad na zveřejnění záběrů očkování potvrdil také George W. Bush, který se právě pro tuto příležitost spojil i s hlavním epidemiologem USA Antonym Faucim. Přidal se i Obama, který prohlásil, že pokud by vakcínu považoval za bezpečnou právě expert Fauci, tak by mu věřil.

„Pokud mi Anthony řekne, že je vakcína bezpečná a může vám dát imunitu proti covidu, tak bych si ji rozhodně nechal dát,“ vzkázal Trumpův předchůdce. „Možná si ji nakonec nechám dát v televizi, nebo to nechám natočit, aby lidé věděli, že téhle vědě věřím a že to, čemu nevěřím, je nakazit se COVID-19,“ dodal.

Podle průzkumu společnosti Gallup z poloviny listopadu by se však dobrovolně nechalo naočkovat jen necelých 60 procent Američanů. Před prvními zprávami o vysoké účinnosti látek vyjádřila ochotu nechat si aplikovat vakcínu jen polovina dotazovaných.

Magazín Forbes připomíná, že nedůvěru Američanů ve vakcínu živí především divoké konspirační teorie, fake news či popírání existence samotného viru. V této souvislosti Forbes zmiňuje i dosluhujícího prezidenta Donalda Trumpa, v jehož projevech a veřejných vystoupeních se takové dezinformace často objevovaly, což mezi Američany vyvolalo ještě větší paniku.

USA v současné chvíli zažívají zatím nejhorší vlnu pandemie od letošního jara. Odborníci přitom varují, že zemi čeká několik velice těžkých zimních měsíců.

První zemí, která schválila použití vakcíny pro nouzové účely je Velká Británie. Používat bude výrobek americké farmaceutické společnosti Pfizer a německé firmy BioNTech.