Obchodníci věří v otevření prodejen před Vánoci. I tak bude všechno jinak | E15.cz

Koronavirová pandemie ve většině evropských zemí slábne. S blížícími se Vánocemi proto stoupá tlak na politiky ze strany obchodníků i občanů, aby v době adventu alespoň fungovaly kamenné prodejny. „Dopady na majitele podniků, zaměstnance a celou ekonomiku budou v případě zrušení předvánočního prodeje nepředstavitelné,“ varovala v otevřeném dopise už dříve irského premiéra Micheála Martina irská asociace Retail Excellence. Přesto lze podle deníku Financial Times očekávat, že vlády budou v prosinci uvolňovat opatření daleko opatrněji než na jaře.

Už podruhé v letošním roce se zákonodárci od Dublinu po Atény připravují na postupné rušení bezpečnostních opatření proti šíření nemoci COVID-19. Ta ve většině evropských států vstoupila v platnost na konci října. Zejména retailové řetězce pevně doufají, že se tak stane ještě před Vánocemi. Prodejci tak nepřijdou o nejlukrativnější období roku.

Mezi zeměmi, kde lockdown vyprší na začátku prosince, jsou například Francie, Velká Británie či Irsko. Politické vedení těchto států nicméně už dopředu naznačilo, že rozvolňování restrikcí bude probíhat daleko obezřetněji, než při první vlně.

Nikdo totiž nemá zájem na tom, aby se ekonomika musela plošně uzavírat potřetí. „Všichni chceme oslavit svátky na konci roku, ale musí to být bezpečné,“ uvedl minulý týden předseda Evropské rady Charles Michel.

Francouzi začnou s otevíráním obchodů kolem 1. prosince. Řada pravidel, jako je třeba omezení pohybu obyvatel, ale zůstane v platnosti. Opatrnější přístup než při jarní vlně je na základě mínění odborníků na místě. „Třetí lockdown by mohl být skutečnou katastrofou,“ varuje William Dab, expert na hygienu a bezpečnost z Francouzského národního institutu pro vědu, technologie a management.

Britská „těžká zima“

Francouzský prezident Emmanuel Macron by měl představit podrobný plán návratu do normálního života už v úterý. Přední francouzský epidemiolog Martin Blachier každopádně nevěří, že se bary a restaurace vrátí do běžného provozu dříve než v lednu. „Tato místa jsou obecně považována za nejrizikovější pro šíření nákazy,“ míní.

Britský premiér Boris Johnson potvrdil v pondělí večer, že plošná uzávěra skončí v Anglii 2. prosince, kdy se otevřou obchody, kadeřnictví a posilovny. Lockdown však mají nahradit tvrdé regionální restrikce, jež nejspíš přetrvají až do jara příštího roku.

„Čeká nás těžká zima,“ uvedl Johnson. Jeho kabinet prý ovšem jedná s vládami Walesu, Skotska a Severního Irska, kde se podmínky od Anglie liší, o sjednoceném plánu, který by umožnil všem Britům navštívit o Vánocích rodinné příslušníky žijící v jiných částech Spojeného království.

Italský předseda vlády Giuseppe Conte zvažuje, že by italské maloobchody mohly otevřít deset dní před Štědrým dnem, avšak pouze ve vybraných krajích s nejnižším počtem nakažených. Rodinná setkání během svátků pak zřejmě budou limitovaná na nejbližší příbuzné.

Pěkné přísné Vánoce po německu

Prodloužení lockdownu pravděpodobně čeká i Německo, které bylo chváleno za hladké zvládnutí první vlny. „Abychom si užili pěkné Vánoce, musíme prodloužit restrikce a také je zpřísnit,“ řekl v neděli bavorský premiér Markus Söder v rozhovoru pro německé noviny Bild am Sonntag.

Celkově se předpokládá, že Němci by se mohli dočkat uvolnění opatření na svátky, nicméně o to přísnější mají být zdejší omezení na Silvestra. Söder vyzval k zákazu ohňostrojů a konzumace alkoholu na veřejnosti během novoročních oslav. Německé spolkové země by měly schválit pravidla pro vánoční období ve středu.

Wir müssen den Lockdown verlängern. Die Zahlen sind leider weiter zu hoch. Wenn wir die Therapie zu früh abbrechen, riskieren wir einen schweren Rückfall. Dann geht alles von vorne los. Lieber jetzt einen längeren Lockdown als komplett über Weihnachten. — Markus Söder (@Markus_Soeder) November 22, 2020

Také španělský premiér Pedro Sánchez upozornil, že letošní Vánoce „budou jiné“ a prioritou jeho vlády je „zabránit třetí vlně“. K uvolňování opatření bude docházet pozvolna a různě v jednotlivých regionech. Například Katalánsko ale otevírá bary a restaurace již nyní.

Rakouská záchrana testováním

Nadělit si třetí vlnu pandemie jako nechtěný vánoční dárek nemají v úmyslu ani Nizozemci. Předseda nizozemské vlády Mark Rutte v sobotu prohlásil, že rozvolňování restrikcí během vánočních prázdnin bude „se současnými čísly velmi obtížné“.

Rakouský kancléř Sebastian Kurz má zase v plánu „zachránit“ Vánoce pomocí plošného testování obyvatel. Rakušané si objednali sedm milionů rychlotestů od společností Siemens a Roche Holding, s jejichž pomocí plánují otestovat většinu ze své devítimilionové populace. Stejný plán mají též Slováci, kteří si plošné testování již vyzkoušeli v minulých týdnech.

Polsko otevře nákupní centra 28. listopadu. Počet zákazníků uvnitř prodejen ale bude omezený a polská vláda vyzvala občany, aby na svátky nikam necestovali. Tamní školy, hotely, restaurace a fitness centra mají zůstat uzavřená nejméně do 27. prosince.