Indie hlásí kritickou epidemickou situaci, nasadila armádu | E15.cz

Navzdory tragickým číslům má země alespoň nějaký důvod k mírnému optimismu. Dnešní počty nově pozitivně testovaných jsou o téměř třicet tisíc případů nižší oproti kritickému pondělí.

„Silný pokles v denních přírůstcích je do velké míry dán velkým snížením počtu testů. Nemělo by to být bráno jako známka klesajícího počtu případů, ale spíše skutečnost, že mnoho pozitivních případů nebylo odhaleno,“ uvedl na Twitteru profesor Ridžo John z Institutu managementu v indickém státě Kérala.

Země dosud zaznamenala více než 17,6 milionu pozitivně testovaných osob, z nichž téměř 198 tisíc zemřelo. Podle odborníků by však mohly být počty zemřelých daleko vyšší.

Alarmující epidemická situace přiměla Indii zapojit armádu. Kromě toho druhé nejlidnatější zemi svta přislíbily Británie, Německo či Spojené státy. Země hodlají zaslat Indii zdravotnické potřeby.

Ve snaze zabránit nové mutaci koronaviru, která se v Indii šíří, omezily některé státy cestování do země a z ní. Patří k nim Česko, jež Indii nově zařadilo mezi země s extrémním rizikem šíření nových mutací. Svědčí o tom informace ministerstva zahraničních věcí.

Do České republiky se z Indie budou moci vrátit pouze Češi a rezidenti žijící v ČR. Před odletem z Indie budou muset absolvovat PCR test a poté jej do 24 hodin po vstupu na české území zopakovat. Třetí PCR test budou muset lidé podstoupit mezi desátým a čtrnáctým dnem od příletu. Po celou tuto dobu budou muset být v karanténě.