Havlíček: Kadeřnictví, manikúra a další služby budou moci otevřít 3. května | E15.cz

Lidé budou moci od pondělí znovu využívat služeb spojených s péčí o tělo. Otevřou se tak holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry, masérské, kosmetické nebo regenerační služby. Uvolnění se týká také služeb péče o zvířata nebo lázeňské léčebně rehabilitační péče. Do lázní budou moci odjet samoplátci, ale jen tzv. postcovidoví pacienti, uvedl to ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Ve službách by měl být zaveden režim jeden na jednoho, klienti se budou muset prokázat profesionálně provedeným negativním testem na koronavirus. Antigenní bude platit 72 hodin, PCR 7 dní, dodal Arenberger.

Test nebude nutný pro lidi, kteří v posledních 90 dnech prodělali nemoc COVID-19. Lhůta se podle Arenbergera počítá od prvního pozitivního PCR testu. Uznáváno bude také potvrzení o očkování, přičemž od poslední dávky muselo uplynout 14 dní.

Protiepidemická opatření bude vláda uvolňovat podle šesti balíčků. Určující bude počet nakažených za posledních sedm dní na 100 tisíc obyvatel. Tato podmínka se však netýká právě služeb spojených s péčí o tělo.

O otevření obchodů vláda rozhodne ve čtvrtek

V případě, že počet infikovaných klesne na 100 na 100 tisíc lidí, vláda minulý týden slibovala, že od pondělí budou moci otevřít i všechny obchody.

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) se hranice 100 nakažených nejspíš do pondělí 3. května dosáhnout nepodaří. Epidemické modely podle něj ukazují, že by se tak mohlo stát až ke konci příštího týdne. Definitivní rozhodnutí v případě obchodů by mělo od vlády podle aktuální epidemické situace padnout ve čtvrtek.

„Já jsem optimista, ale vzhledem k tomu, že ta incidence klesá, tak se i oplošťuje křivka postupného pádu. Čili už nevidíme nějaká vysloveně dramatická čísla, která by ubývala každým dnem, ale spíše je tam nějaký postupný pokles,“ uvedl Arenberger v podvečer na tiskové konferenci po jednání vlády. Kabinet si podle něj nemůže dovolit chybu a zopakovat uvolnění, které se v minulosti už dvakrát nepodařilo spustit tak, aby bylo bezpečné, dodal.

V prodejnách by měl nadále platit limit 15 metrů čtverečních provozní plochy na jednoho zákazníka, dodržování dvoumetrových odstupů, dezinfekce rukou před vstupem do obchodu či zakrytí dýchacích cest, uvedl Havlíček.

V současné době mohou fungovat jen vybrané obchody jako potraviny, lékárny, drogerie, optiky, obchody s dětským oblečení a obuví nebo květinářství. Otevřené jsou také některé služby, například zámečnictví, čistírny nebo servis vozidel.

Kvůli druhé vlně pandemie vláda zakázala maloobchodní prodej od 22. října. Krátké, zhruba třítýdenní rozvolnění povolila v prosinci, kvůli špatné epidemické situaci se ale většina prodejen po Vánocích už nesměla znovu otevřít.