Olympiádu bez diváků by uvítal každý desátý Japonec | E15.cz

Cedule reaguje na odložení Olympijských her v Japonsku kvůli koronaviru

Většina obyvatel Japonska si myslí, že by se měl kvůli koronaviru omezit počet diváků při olympijských hrách v Tokiu. Zjistil to průzkum zveřejněný deníkem Japan Times, v němž se tak vyjádřilo 58,5 procenta lidí.

Více než čtvrtina respondentů byla ještě radikálnější. Jedenáct procent dotázaných odpovědělo, že by hry měly být úplně bez diváků, a 15,6 procenta by bylo pro úplné zrušení olympiády odložené na léto příštího roku.

Jen zhruba sedm procent si myslí, že nejsou nutná jakákoli omezení. Na druhé straně přes šedesát procent lidí uvedlo, že jsou do určité míry z olympiády nadšení. Nejočekávanějším závodem je maraton, i když se kvůli obavám z horka v Tokiu uskuteční stovky kilometrů od centra her v Sapporu. V Japonsku je ale vytrvalostní běh velmi populární, což přispělo k tomu, že se na maraton v pořadatelské zemi těší více lidí než na tradičně nejpopulárnější plavání.

Olympijské hry jsou naplánované na 23. července až 8. srpna 2021. Mezinárodní olympijský výbor a místní organizátoři je hodlají uspořádat, i kdyby ještě neskončila pandemie koronaviru a nebyla by vakcína proti koronaviru.

MOV by měl na přelomu listopadu a prosince představit různé scénáře, jak by hry mohly vypadat. Jasné je, že budou úspornější než jindy, aby to alespoň částečně kompenzovalo ztráty způsobené odkladem.