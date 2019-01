ONLINE: Britský parlament rozhoduje o dalším postupu v brexitovém procesu | E15.cz

Členové Dolní sněmovny britského parlamentu budou večer hlasovat o vládním plánu pro další postup k brexitu, zejména se však budou vyjadřovat k alternativním plánům, s nimiž v uplynulých dnech přicházeli jednotliví poslanci. Těmi by mohla sněmovna přinutit premiérku Mayovou i k odložení brexitu. Dnešek je tak podle Mayové šancí ukázat, „co Dolní sněmovna chce, a ne, co nechce“.

Premiérka Theresa Mayová britským poslancům před jejich klíčovým večerním hlasováním o dalším postupu v brexitovém procesu řekla, že parlament musí jasně vyjádřit, co si vlastně přeje. Dodala, že to jí umožní vrátit se do Bruselu a Evropské unii předložit návrhy, které by v dolní komoře britského parlamentu usnadnily schválení dohody dojednané s EU. Poslanci už dokument jednou odmítli.

Premiérka také oznámila, že pokud by se do 13. února nekonalo další hlasování o nové podobě dohody, ještě téhož dne by vystoupila s prohlášením k poslancům. Ti by pak o něm následující den debatovali a mohli by přijít s dodatky.

Alternativních plánů, o kterých budou poslanci hlasovat, je sedm, vybral je odpoledne předseda Dolní sněmovny John Bercow.

Značnou šanci na úspěch má podle všeho plán labouristické poslankyně Yvette Cooperové. Pokud by byl schválen, poslanci by mohli 5. února hlasovat o opozičním návrhu zákona, který by za pokračování patové situace ukládal vládě usilovat o odklad brexitu.

Druhý ostře sledovaný návrh je z dílny vlivného konzervativního poslance Grahama Bradyho a požaduje, aby takzvané severoirská pojistka v rozvodové dohodě byla nahrazena neupřesněnými alternativními ujednáními. Pojistka má za cíl zabránit vytvoření klasického pohraničního režimu na linii mezi Irskem a Severním Irskem; pro řadu britských poslanců je ovšem v současné pdobě pojistka nepřijatelná, neboť se obávají, že v sobě skrývá riziko připoutání Británie k unijním strukturám i po odchodu země z evropského bloku.