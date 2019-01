Brexit je nejhloupější nápad za sto let, žádný tvrdý rozchod nebude, řekl šéf Ryanairu O'Leary | E15.cz

Šéf irských nízkonákladových aerolinek Ryanair Michael O'Leary označil brexit za nejhloupější nápad za 100 let. „Jsem si ale jist, že žádný tvrdý brexit nebude,“ dodal na tiskové konferenci ve Vídni na téma odchodu Británie z Evropské unie bez dohody. Na tiskové konferenci se ale věnoval také plánům své firmy a připustil, že by Ryanair mohl koupit jednu či dvě menší letecké společnosti.

Výsledek jednání o vystoupení Británie z EU firmu podle O'Learyho víceméně neovlivní, protože Ryanair je v unii registrován. „Brexit se mnohem výrazněji dotkne leteckých společností registrovaných v Británii,“ domnívá se šéf největších nízkonákladových aerolinek v Evropě.

Za nejlepší řešení současné situace považuje O'Leary přechodné období, během nějž „si to Londýn promyslí a nakonec v EU zůstane“. Kdyby mělo dojít na druhé referendum, věří irský manažer v jiný výsledek než v hlasování z roku 2016. Myslí si totiž, že by přišlo hlasovat více mladých lidí.

O'Leary také uvedl, že Ryanair by mohl své podnikání v příštích letech rozšířit akvizicí „jedné či dvou aerolinek“. Nebude to ale podle něj „nic velkého“, podmínkou by bylo, aby takové akvizice firmě přinesly nové letecké základny v Evropě.

Ryanair létá do desítek zemí, včetně České republiky. Loni přepravil zhruba 139 milionů cestujících.