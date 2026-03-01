ONLINE: Chámeneí je mrtev, potvrdila íránská státní média
- Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku
- Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila
- V Dubaji ve Spojených arabských emirátech, katarské metropoli Dauhá a bahrajnském hlavním městě Manáma byly v neděli ráno slyšet další výbuchy
Zprávy ze dne 1. března 2026
Kvůli situaci na Blízkém východě se v pondělí sejde Bezpečnostní rada státu
Kvůli situaci na Blízkém východě se sejde v pondělí ráno Bezpečnostní rada státu. Zabývat se bude možnými dopady stavu na Česko, možností případných repatriací Čechů z oblasti či připraveností státu na další možný vývoj. Na síti X to oznámil premiér Andrej Babiš (ANO). Zasedání svolal na 7:00.
Íránské revoluční gardy mají nového velitele, píše Reuters
Íránský generál Ahmad Vahídí byl jmenován novým velitelem íránských revolučních gard, uvedla dnes agentura Reuters s odvoláním na íránská média. Vahídího předchůdce v čele revolučních gard byl zřejmě zabit při izraelsko-amerických úderech na Írán.
Izraelská armáda zahájila údery na Teherán, ve městě se ozývají výbuchy, píše AP
Izraelská armáda oznámila, že zahájila údery na cíle v srdci Teheránu, píše agentura AFP. V hlavním městě Íránu se už podle agentury AP ozývají výbuchy. Izrael společně s USA zaútočil na Írán v sobotu.
„IDF útočí na cíle patřící íránskému teroristickému režimu v samém srdci Teheránu,“ uvedla izraelská armáda. „V uplynulém dni provedlo izraelské letectvo rozsáhlé údery s cílem získat vzdušnou převahu a vydláždit cestu do Teheránu,“ stojí v prohlášení.
Nejméně šest lidí bylo zabito v Pákistánu, když dav vpadl na konzulát USA
Nejméně šest lidí bylo dnes zabito v Pákistánu, když stovky lidí vpadly na americký konzulát v přístavním městě Karáčí. Dav rozlítily zprávy o smrti íránského nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího. Protestující se střetli s policií a zranění utrpělo osm dalších lidí, informovala agentura AP.
Nejméně 108 lidí zahynulo při sobotním útoku na dívčí školu v jižním Íránu. Informoval o tom úřad íránského státního zástupce, který citovala BBC.
Z Letiště Praha bylo dnes zrušeno 32 letů do zemí Blízkého východu
Z Letiště Václava Havla v Praze bylo dnes zrušeno prozatím 32 letů, všechny do zemí Blízkého východu. Důvodem jsou omezení v letecké dopravě po uzavření vzdušného prostoru některých států v regionu poté, co v sobotu začaly izraelsko-americké útoky na Írán a následovaly odvetné íránské útoky v oblasti. Letiště cestujícím doporučilo, aby vyčkali na informace od leteckých společností, a nechalo otevřené check-in přepážky, kde cestující, kteří již na letiště vyrazili, obdrží informace. Letiště Praha to dnes uvedlo na síti X.
Teherán po smrti ajatolláha Alího Chameneího zřídí dočasnou vládnoucí radu
Tajemník íránské Nejvyšší rady národní bezpečnosti Alí Larídžání uvedl, že po smrti nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího bude dnes zřízena dočasná vládnoucí rada Íránu. Šéf íránské bezpečnosti také varoval před pokusy o rozdělení země.
"Brzy bude vytvořena prozatímní vládnoucí rada. Prezident, nejvyšší představitel soudní moci a jeden člen Rady strážců převezmou odpovědnost až do zvolení nového vůdce," řekl ve státní televizi Larídžání a dodal, že tato rada bude zřízena co nejdříve a pracuje se na tom, aby to bylo ještě dnes.
V Dubaji, Dauhá a Manámě byly ráno slyšet další výbuchy, uvedly agentury
V Dubaji ve Spojených arabských emirátech, katarské metropoli Dauhá a bahrajnském hlavním městě Manáma byly dnes ráno slyšet další výbuchy, uvedla to agentura AFP s odvoláním na své reportéry a agentura Reuters s odvoláním na svědky na místě. Írán v reakci americko-izraelské útoky zahájené v sobotu v odvetě ostřeluje Izrael a arabských zemí, jež hostí americké vojenské základny v regionu.
Trump pohrozil Íránu odvetou, pokud Teherán splní své výhrůžky rozsáhlými údery
Pokud Írán naplní své hrozby odvetných úderů, Spojené státy na něj udeří silou, kterou ještě nikdy nezažil, napsal americký prezident Donald Trump na síti Truth Social. Teherán podle agentury AFP vyhrožoval dosud největšími údery v reakci na sobotní americko-izraelské útoky, které si vyžádaly život nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího.
Íránský prezident a další dva lidé dočasně převzali povinnosti po zabitém vůdci
Tři lidé – íránský prezident Masúd Pezeškján, předseda soudní moci Gholám Hosejn Mohsení Edžeheí a jeden z právníků Rady strážců – dočasně převzali vedení státu po zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku. Informoval o tom zpravodajský server britské BBC.
Tito tři lidé budou společně dohlížet na přechodné období po ajatolláhově smrti. Nyní by mělo být svoláno Shromáždění znalců složené 88 mudžtehidů, kteří jsou voleni ze seznamů prověřených kandidátů.
Íránská státní média potvrdila zabití Chameneího, Teherán vyhlásil 40 dní smutku
Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku, uvedla agentura Reuters. V zemi bylo podle médií vyhlášeno 40 dní smutku. Teherán v sobotu zprávy o ajatolláhově smrti popíral. Nepotvrdil je ani po oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je Chameneí po smrti.
Nejvyšší duchovní vůdce je v íránské teokracii hlavou státu a nejmocnějším představitelem země, stojí i nad prezidentem, který je hlavou vlády. Chameneí stál v čele íránské teokracie od roku 1989, kdy zemřel vůdce íránské revoluce Rúholláh Chomejní, který tuto funkci zastával jako první.
Doprava přes Hormuzský průliv je minimální, hrozí výrazné zdražení ropy
Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila. Informovala o tom agentura Bloomberg s tím, že podle íránských médií je tato klíčová námořní tepna „prakticky uzavřena“. Přes Hormuzský průliv při běžném provozu prochází zhruba pětina celosvětových dodávek ropy. Podle tržní analytičky Helimy Croftové z RBC Capital Markets v případě pokračující eskalace hrozí růst ceny ropy nad 100 dolarů za barel.
„Konečný dopad dnešní vojenské akce na cenu ropy bude pravděpodobně záviset na tom, zda se Íránská revoluční garda pod tlakem leteckých útoků vzdá, nebo zda bude pokračovat v eskalaci konfliktu, aby výrazně zvýšila náklady na druhou operaci Washingtonu zaměřenou na změnu režimu za něco málo přes dva měsíce,“ sdělila Croftová agentuře Reuters.
Zprávy ze dne 28. února 2026
Izraelská média: Chameneí již nežije, tělo se našlo.
Netanjahu: Existují náznaky, že Chameneí „již nežije“
Během krátkého projevu izraelský premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že existuje mnoho náznaků, že íránský vůdce Chameneí „již nežije“. Jeho smrt však výslovně nepotvrdil.
Netanjahu vyzval íránské občany, aby „zaplavili ulice a dokončili práci“.
Kvůli situaci v Íránu a na Blízkém východě svolá na neděli šéfka diplomacie EU Kallasová videoschůzku unijních ministrů zahraničí, píše Reuters.
Video of USS Abraham Lincoln launching F-35 and FA-18E Hornets for strikes on Iran earlier today. pic.twitter.com/PtBX1LaDcl— WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) February 28, 2026
Podle íránských zdrojů byli při americko-izraelských úderech zabiti zeť a snacha íránského nejvyššího duchovního Alího Chameneího, uvedl Reuters.
Při dnešních amerických a izraelských útocích na Írán bylo zabito nejméně 201 lidí a 747 dalších utrpělo zranění. O první souhrnné bilanci informovala íránská média, která se odvolávají na údaje Červeného půlměsíce, píše agentura Reuters. Údery USA a Izraele zasáhly 24 íránských provincií.
Izraelská armáda označila dnešní útoky na Írán za největší letecký úder v historii svého letectva, asi 200 bojových strojů mělo na 500 cílů, píše AFP.
Turecko podle prezidenta Erdogana udělá vše pro to, aby zastavilo útoky na Írán, píše Reuters. Erdogan také vyzval zúčastněné strany k jednání.
Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku, uvedla agentura Reuters. V zemi bylo podle médií vyhlášeno 40 dní smutku. Teherán v sobotu zprávy o ajatolláhově smrti popíral. Nepotvrdil je ani po oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že je Chameneí po smrti.
Nejvyšší duchovní vůdce je v íránské teokracii hlavou státu a nejmocnějším představitelem země, stojí i nad prezidentem, který je hlavou vlády. Chameneí stál v čele íránské teokracie od roku 1989, kdy zemřel vůdce íránské revoluce Rúholláh Chomejní, který tuto funkci zastával jako první.
Dcera, vnuk, snacha a zeť íránského duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího byli rovněž zabiti při americko-izraelském útoku, uvedla již dříve agentura Reuters s odvoláním na íránská státní média.
„(Chameneí) se nemohl vyhnout našim zpravodajským službám a vysoce sofistikovaným sledovacím systémům. Díky úzké spolupráci s Izraelem nemohl on ani další vysocí představitelé Íránu proti nám nic udělat,“ napsal Trump na síti Truth Social.
USA a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na cíle v Íránu, který v odvetě zaútočil na Izrael a americké cíle v regionu. Ve Spojených arabských emirátech útoky zasáhly letiště v Dubaji a Abú Zabí, ale také dva dubajské hotely.
Při amerických a izraelských úderech zahynuli podle izraelské armády Chameneího poradce pro politické, vojenské a jaderné záležitosti Alí Šamchání, ministr obrany nebo šéf zpravodajských služeb.