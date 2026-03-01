ONLINE: Dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu by šokovalo globální trhy
- Íránská státní média potvrdila zabití nejvyššího duchovního vůdce ajatolláha Alího Chameneího při americko-izraelském útoku.
- Lodní doprava v Hormuzském průlivu se po amerických a izraelských úderech na Írán z velké části zastavila.
- Írán v neděli pokračuje v raketových útocích na cíle v Izraeli a státech Perského zálivu.
Zprávy ze dne 1. března 2026
Nejméně šest lidí bylo zraněno v oblasti Jeruzaléma v důsledku dalšího vzdušného útoku Íránu na Izrael, uvedla AFP s odvoláním na záchranné služby.
Francie, Británie a Německo by mohly udeřit na Írán, v prohlášení tvrdí, že by se mohly podílet na ničení íránských raket a dronů u zdroje.
Babiš: V pondělí poletí pro české občany čtyři letadla Smartwings do Ománu
V pondělí odletí do Ománu čtyři letadla společnosti Smartwings, která mají domů dopravit české občany uvízlé na Blízkém východě po americko-izraelských útocích na Írán. Televizi Novato dnes večer řekl premiér Andrej Babiš (ANO), podle něhož každé letadlo 737 Max může přivézt až 189 lidí. Celkem tak letadla mohou nabídnout 756 míst. Mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková potvrdila, že letecká společnost plánuje v pondělí obnovení leteckého spojení s Omámen, kam vypraví čtyři lety.
Tři letadla zamíří do Muscatu, jedno do Salalah, uvedl Babiš. „Každé letadlo 737 Max přiveze 189 našich spoluobčanů,“ dodal.
Dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu by šokovalo globální trhy, uvedl expert
Úplné a dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu by představovalo zásadní šok pro globální trhy, uvedl ředitel Centra blízkovýchodních vztahů CEVRO Univerzity v Praze Filip Sommer. Pro energetické trasy a export ropy sice existují alternativy, nejsou ale plnohodnotnou náhradou omezení námořní dopravy. Hormuzským průlivem se dopravuje okolo 20 procent vytěžené ropy na světě a více než 30 procent ropy přepravované po moři. Proudí přes něj také asi třetina světové spotřeby zkapalněného zemního plynu. Kvůli aktuálnímu konfliktu na Blízkém východě se v průlivu doprava z velké části zastavila.
Údery na Teherán pokračovaly i večer, podle svědků zasáhly i nemocnici
Výbuchy v Teheránu dnes pokračují i po setmění, píší agentury AP a AFP. Státní televize uvedla, že jeden úder zasáhl její sídlo a podle íránských státních médií přestala vysílat. Další média tvrdí, že večerní údery zasáhly v Teheránu i jednu nemocnici, což agentuře Reuters potvrdili i svědci. Izraelská armáda uvedla, že její síly dnes ničily vojenské objekty, například velitelská stanoviště.
O dvou silných explozích informovali dnes večer novináři AFP. Íránskou metropoli zasáhla řada výbuchů od sobotního rána, kdy Izrael a Spojené státy začaly údery na zemi. Zasáhly při tom objekty spojené s ozbrojenými složkami a mocenskými strukturami. Podle íránských představitelů údery zasáhly i civilní objekty, například dívčí školu.
Iráčtí ozbrojenci podnikli řadu dronových útoků, které cílily na americké letecké základny v Iráku a okolí. Informovaly o tom agentury.
Počet obětí útoku na íránskou dívčí školu vzrostl na 165 a téměř 100 zraněných
Počet obětí útoku na dívčí základní školu na jihu Íránu vzrostl na 165 obětí a nejméně 96 zraněných. Dosavadní informace uváděly 108 mrtvých. Informoval o tom íránský prokurátor, kterého dnes citovala agentura IRNA. Školu v sobotu zasáhly americko-izraelské masivní nálety na Írán. Izraelská armáda si podle íránské agentury není vědoma žádných úderů v této oblasti. Americká armáda uvedla, že zprávy prověřuje.
S údery na Írán nesouhlasí 43 procent Američanů, 27 procent jim vyjádřilo v průzkumu agentury Ipsos podporu, píše Reuters. Skoro 30 procent nehodnotí.
Americká armáda zničila a potopila devět lodí íránského námořnictva, tvrdí Trump
Americká armáda zničila a potopila devět lodí íránského námořnictva, tvrdí na sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump. Z velké části podle něj bylo zničeno i velitelství íránského námořnictva.
NATO dění v Íránu pozorně sleduje, vrchní velitel je v kontaktu s USA i Evropou
Severoatlantická aliance nadále pozorně sleduje vývoj v Íránu a okolí, uvedl dnes mluvčí Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě Martin O'Donnell. Vrchní velitel Alexus Grynkewich je v kontaktu s vojenskými představiteli v Evropě i ve Spojených státech. Teherán i další části více než 90milionové blízkovýchodní země i dnes nadále čelí úderům Spojených států a Izraele, v reakci na něž Írán útočí na Izrael a další země regionu.
Izraelský premiér Netanjahu nařídil, aby údery proti Íránu pokračovaly. Intenzita úderů bude v příštích dnech narůstat, řekl podle AFP.
AP: Uvázlí cestující na blízkovýchodních letištích se přetahují o nové letenky
Statisíce cestujících se marně snaží najít náhradní lety přes Blízký východ, jehož vzdušný prostor byl z velké části uzavřen kvůli americko-izraelské vojenské operaci proti Íránu. Dopady má situace i daleko v Asii. Podle serveru Flightradar24 bylo jenom na sedmi velkých letištích v blízkovýchodním regionu zrušeno na 3400 letů. Podle agentury AP se odhaduje, že nejméně 90.000 lidí tu nyní každý den mění lety společností Emirates, Qatar Airways a Etihad Airways.
Stovky tisíc uvázlých cestujících se po útoku USA a Izraele na Írán snažily sehnat nové spojení a kontaktovat letecké společnosti přes přetížené telefonní linky, popisuje situaci tohoto víkendu AP. Turisté i lidé cestující služebně přeplnili hotely a letiště, aniž by tušili, kdy se letiště znovu otevřou nebo kdy budou obnoveny lety na Blízký východ a přes tento region. Některé vlády přitom doporučily svým uvázlým občanům, aby si na místě vyhledali přístřeší.
Ministři EU jednají o Íránu a Blízkém východě, chystá se společné prohlášení
Ministři zahraničí EU mimořádně jednají prostřednictvím videokonference o situaci v Íránu a na Blízkém východě. Jednání zahájila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová, Česko by měl na schůzce zastupovat ministr Petr Macinka. Podle zdrojů ČTK se brzy očekává zveřejnění společného prohlášení celé sedmadvacítky, na jeho znění se ale stále ještě pracuje.
Ministři by se měli zabývat nejen nejnovějším vývojem, ale i regionálními důsledky konfliktu, se zvláštním zaměřením na energetické trhy, napsal server Euronews.
Izraelská armáda oznámila, že v důsledku pokračující války s Íránem mobilizovala 100 tisíc záložních vojáků. Informovala o tom izraelská média.
Trump souhlasí s jednáním s íránskými představiteli, kteří přežili údery
Americký prezident Donald Trump souhlasí s jednáním s íránskými představiteli, kteří přežili americké a izraelské údery z posledních dvou dnů. Podle agentury Reuters to Trump řekl v rozhovoru, který zveřejnil časopis Atlantic. V jiném rozhovoru Trump řekl, že americké a izraelské údery zabily 48 vysokých íránských představitelů.
Češi v SAE či Kuvajtu slyší letecké poplachy a zásahy, čekají na pokyny dopravců
Češi pobývající aktuálně ve Spojených arabských emirátech či Kuvajtu popsali, že slyší opakované letecké poplachy a zásahy protivzdušné obrany v souvislosti s pokračujícím konfliktem mezi Izraelem, Spojenými státy a Íránem, který začal v sobotu ráno. Do mobilních telefonů českým turistům chodí varovné zprávy a doporučení, aby byli opatrní, popsal například český basketbalista a děčínský politik Jakub Houška. Situace je podle cestujících spíše stresující, hotely a služby v nich však fungují bez problému. Čekají na informace od aerolinií.
Většina klíčových letišť byla uzavřena nebo funguje ve velice omezeném režimu, protože velká část vzdušného prostoru nad Blízkým východem je uzavřena poté, co v sobotu začaly izraelsko-americké útoky na Írán a následovaly odvetné íránské útoky v oblasti. Provoz ochromilo zejména poškození nejrušnějšího mezinárodního letiště v Dubaji, které se stalo terčem íránského útoku stejně jako letiště v Abú Zabí a Kuvajtu.
Češi na Blízkém východě by měli řešit pojištění a náhrady s cestovními kancelářemi, uvedla asociace pojišťoven.Řešení závisí na podmínkách pojišťoven.
Cílem útoků na Írán byl teroristický režim, který spěje ke konci, řekl Merz
Cílem izraelských a amerických úderů na Írán je teroristický režim, který nemá žádnou legitimitu a spěje ke svému konci. Na mimořádné tiskové konferenci k vývoji na Blízkém východě to dnes řekl německý kancléř Friedrich Merz. Zdůraznil, že německá vláda dělá vše proto, aby pomohla svým občanům, kteří jsou v regionu. V Německu pak podle Merze nebude trpět žádné protiizraelské či protiamerické útoky.
Při vzdušných úderech USA a Izraele na budovu pohraniční stráže na západě Íránu zahynulo 43 členů bezpečnostních složek, informovala íránská agentura.
Americká armáda uvedla, že zasáhla loď íránské armády, která se nyní potápí
Americká armáda dnes podle agentury Reuters uvedla, že zasáhla loď íránské armády, která se nyní „potápí ke dnu Ománského zálivu“. Íránské revoluční gardy zase tvrdí, že raketami zaútočily na americkou letadlovou loď Abraham Lincoln.
Regionální velitelství amerických ozbrojených sil CENTCOM na X uvedlo, že na začátku nynější operace proti Íránu nazvané Epic Fury (Epická zuřivost) zasáhlo íránskou korvetu třídy Džámárán. „Jak uvedl prezident, příslušníci íránských ozbrojených sil, revolučních gard a policie 'musí složit zbraně'. Opusťte loď,“ doplnilo americké velitelství.
Úplné a dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu by představovalo zásadní šok pro globální trhy, uvedl ředitel Centra blízkovýchodních vztahů CEVRO Univerzity v Praze Filip Sommer. Pro energetické trasy a export ropy sice existují alternativy, nejsou ale plnohodnotnou náhradou omezení námořní dopravy. Hormuzským průlivem se dopravuje okolo 20 procent vytěžené ropy na světě a více než 30 procent ropy přepravované po moři. Proudí přes něj také asi třetina světové spotřeby zkapalněného zemního plynu. Kvůli aktuálnímu konfliktu na Blízkém východě se v průlivu doprava z velké části zastavila.
„Případné úplné dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu by představovalo zásadní šok pro globální trhy. Rijád sice disponuje alternativou v podobě tzv. Východo-západního ropovodu směřujícího k Rudému moři, Abú Zabí může využít ropovod do přístavu Fudžajra mimo Hormuzský průliv, nicméně tyto kapacity nejsou plnohodnotnou náhradou dlouhodobého omezení námořní dopravy,“ sdělil ČTK Sommer. „Zásadní přerušení exportu by navíc negativně dopadlo i na samotný Írán, jehož přibližně 90 procent exportované ropy směřuje do Číny. Energetická eskalace by tedy měla charakter oboustranně nákladné strategie,“ doplnil ředitel.
Izrael a Spojené státy zahájily v sobotu údery proti Íránu. Podle amerického prezidenta Donalda Trumpa má vojenská akce zabránit režimu získat jadernou zbraň. Írán v odvetě ostřeloval Izrael a několik arabských zemí, v některých z nich jsou americké základny. Pohrozil také dalšími silnými odvetnými údery. Terčem íránského útoku se staly například i letiště v Dubaji, v Abú Zabí či v Kuvajtu.