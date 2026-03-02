Největší bateriové úložiště v Evropě vzniká u Teplic. Dokončeno má být už letos
- V Modlanech u Teplic roste obří solární park s bateriovým úložištěm.
- Druhá etapa projektu má být dokončena ještě letos, celková investice přesáhne miliardu korun.
- Kolem projektu vzniká i nový byznys s řízením energetické efektivity a dovozem bateriových řešení z Číny.
Projekt, který má ambici změnit pohled na ukládání elektřiny v Česku, vzniká v Modlanech u Teplic. Podnikatel Viktor Furman tam společně s energetikem Pavlem Mrkáčkem buduje solární park doplněný o masivní bateriové úložiště. Po dokončení druhé etapy by měl areál nabídnout kapacitu až 130 megawatthodin (MWh), což by z něj udělalo největší zařízení svého druhu v Evropě.
„První fáze má fyzicky zhruba 45 megawattů instalovaného výkonu. Celkový cíl je 130 MWh kapacity a chceme toho dosáhnout už letos. Záleží na technických parametrech – přípojném místě a kapacitě trafostanice –, ale věříme, že se to podaří,“ říká Furman v rozhovoru pro e15.
Celková investice do projektu přesáhne miliardu korun. Podle Furmana dává ekonomika smysl i bez dotací. „Máme to zkalkulované na zhruba sedm let návratnosti po dokončení druhé etapy. Cílem je dokončit ji do konce tohoto roku,“ dodává.
Do Modlan se dostal náhodou
Přitom ještě před několika lety by Furman do energetiky pravděpodobně nešel. Jeho podnikatelské zázemí je spojené především se zdravotnictvím a genetikou. Do Modlan se dostal spíše náhodou. „Přišel za mnou jeden člověk s projektem, původně šlo o fotovoltaiku z roku 2009, kterou vlastnila jedna čínská společnost. Povolení bylo propadlé a spousta věcí se musela doplnit. Původní plán byl projekt koupit, dotáhnout a prodat dál. Ale za cenu, kterou jsem potřeboval, se to nedařilo. Tak jsem si řekl: buď to prodám se ztrátou, nebo tomu dám šanci a začneme to rozvíjet sami,“ popisuje Furman.
Podle něj šlo o podobnou situaci, jakou zažil v jiných oborech. „Je to podobné jako ve zdravotnictví: když tomu nerozumíte, musíte si přivést lidi, kteří tomu rozumí,“ říká. Klíčovou roli v projektu tak hrají specialisté na energetiku, bateriová úložiště i software.
Právě software má být jedním z rozdílových prvků celého řešení. Kolem projektu vznikla i nová firma KATEMO Controls, která se zaměřuje na řízení energetické efektivity. „Dohodli jsme se s partnery na softwaru a vznikla společná firma, v níž mají účast. Zároveň se nám podařilo získat výhradní zastoupení pro dovoz a prodej bateriových řešení od čínského dodavatele CNTE, což je dceřiná společnost CATL,“ říká Furman.
Pomohla Česká spořitelna
Jednání s čínskými partnery podle něj nebyla jen formální záležitostí. „V Číně je překvapilo, jak detailně se ptáme – vzali jsme s sebou odborníky. Vznikl česko-čínský tým a uzavřeli jsme dohodu,“ popisuje. Firma už teď jedná o dodávkách bateriových řešení pro další zákazníky v Česku. „Už teď jsem přesvědčen, že to bude unikátní,“ dodává.
Důležitou roli v celém projektu hraje financování a kontrola dodavatelského řetězce. „Velkou roli v tom sehrála Česká spořitelna – včetně financování, akreditivů a kontroly věcí přímo v Číně, odkud bereme komponenty. Řešili jsme i kyberbezpečnost a kontrolu technologií,“ říká Furman.
Cena samotných bateriových kontejnerů se podle něj nedá jednoduše shrnout jedním číslem. „Záleží na konfiguraci, článcích, kapacitě i na tom, jestli jsou uvnitř střídače. A taky na účelu – někdo to chce pro obchodování s elektřinou, jiný pro továrnu, která potřebuje optimalizovat spotřebu: nabíjet, když je energie levná, a pak ji využít nebo část vrátit do sítě,“ vysvětluje.
Služba výkonové rovnováhy
Jedním z klíčových zdrojů příjmů má být i zapojení do takzvané služby výkonové rovnováhy, která pomáhá stabilizovat síť v době, kdy obnovitelné zdroje nevyrábějí. Furman ale připouští, že to nebude jednoduchá disciplína. „Záleží na tom, s jakým agregátorem se dohodneme. My sami to dělat nechceme, je to vysoce sofistikované. Někdo je konzervativnější a garantuje minimální tržby, někdo jde víc do rizika. Je v tom i odpovědnost vůči bance – potřebujeme určitou míru garance,“ říká.
Projekt v Modlanech má podle něj ukázat, že bateriová úložiště nejsou jen doplňkem k fotovoltaice, ale samostatnou součástí moderní energetiky. Pokud se podaří naplnit plánovanou kapacitu, půjde nejen o největší zařízení svého druhu v Česku, ale i o jeden z největších projektů v celé Evropě.