Aerolinky po amerických útocích v Íránu pozastavují lety na Blízký východ

Světové letecké společnosti pozastavují lety na Blízký východ, protože konflikt, který již přerušil hlavní letecké trasy, vstoupil víkendovým útokem USA na důležitá íránská jaderná zařízení do nové fáze. Společnosti ruší v posledních dnech i lety do obvykle odolných leteckých uzlů, jako je nejrušnější mezinárodní letiště na světě Dubaj a katarské Dauhá. To ukazuje, jak se obavy leteckých společností o vývoj situace v regionu stupňují, upozornila agentura Reuters.

Obvykle rušný vzdušný prostor sahající od Íránu a Iráku až po Středozemní moře je již deset dní téměř prázdný. Letecké společnosti kvůli izraelským úderům na Írán, které začaly 13. června, hromadně ruší, odklánějí nebo zpožďují lety. Důvodem jsou oznámená uzavření vzdušného prostoru a obavy o bezpečnost.