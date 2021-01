Kapitol v obležení Trumpových příznivců - sledujeme ONLINE | E15.cz

Reakce z NBA

K dění ve Washingtonu se vyjádřili i někteří hráči z basketbalové NBA. Podle Jaylena Browna z Boston Celtics existují dvě Ameriky: v jedné prý občanům hrozí smrt za marginální prohřešky, v té druhé lze násilně proniknout do Kapitolu, aniž by policie okamžitě sáhla k použití slzného plynu a masivnímu zatýkání.

“In one America, you get killed by sleeping in your car, selling cigarettes or playing in your backyard. In another America, you get to storm the Capitol, and no tear gas, no massive arrests, none of that.”



