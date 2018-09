Orbán létal na fotbal soukromým tryskáčem, maďarské politické špičky využívaly i jachtu | E15.cz

Server na základě fotek z letiště zjistil, že maďarský premiér Viktor Orbán odletěl zmíněným tryskáčem s označením OE-LEN koncem července do Bulharska na fotbalový zápas a ten samý den se zase vrátil do Budapešti. Tryskáč se během léta objevoval na letištích v dalších městech, kde se hrál fotbal. Majitel stroje není podle investigativců znám; jeho provoz však zajišťuje rakouská společnost International Jet Management.

Nejde o jediný luxusní dopravní prostředek, který maďarští prominentni využívali. Tím dalším je jachta Lady Mrd, server si obou dopravních prostředků všiml v černohorském městě Tivat. Jachta pak křižovala Středozemní moře a zastavila se například v italském Bari, slovinské Rijece, chorvatském Splitu, černohorské Podgorici nebo Benátkách.

Loď podle serveru využil během léta například šéf Maďarské státní železnice (MAV) Robert Homolya, poslanec maďarského parlamentu Ernő Kovács ze strany Fidesz nebo maďarský podnikatel László Szíjj. Ten je obchodním partnerem Lörince Mészárose, který se počítá mezi nejbohatší Maďary a má blízko k maďarskému premiérovi.

Jachta Lady Mrd byla pod názvem Lady M registrována na Kajmanských ostrovech až do loňského roku, kdy došlo k jejímu prodeji za 21 milionů eur. V současné době je registrována na Maltě a podle tamních úřadů ji vlastní společnost L&L Charter Ltd. spadající pod společnost PKF Fiduciaries International Ltd., uvedl server. Firma podle něj zastřešuje stovky off-shoreových společností.

Jachta typu Benetti Crystal 140 je 42 metrů dlouhý a 9 metrů široká, vejde se na ní deset cestujících a sedm členů posádky.

Prohlédněte si přejmenovanou jachtu Lady M:

Tryskáč OE-LEN je typu Bombardier Global 6000, jehož hodnota se pohybuje kolem 53 milionů eur. Po vyrobení v kanadském Montrealu zamířila do Rakouska, kde je registrován na neznámého majitele. Většinu času se ale podle serveru nachází v Budapešti. Tryskáč je třicet metrů dlouhý a uveze sedmnáct lidí.

Server Atlatszo na svém webu uvádí, že obsah tvoří skupina maďarských investigativních novinářů a nepřijímají příspěvky od státních úřadů.