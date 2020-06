Bílý dům se snaží stopnout ožehavou knihu o Trumpovi | E15.cz

Kniha někdejšího poradce Bílého domu pro národní bezpečnost Johna Boltona vzbuzuje takové pozdvižení, že se prezident Donald Trump snaží zabránit jejímu vydání. Americké ministerstvo spravedlnosti požádalo o soudní příkaz, aby se 23. června na pulty knihkupectví nedostaly vzpomínky například na Trumpovu údajnou žádost o čínskou pomoc ve volbách. Podle expertů by to byl zásah do svobody slova.