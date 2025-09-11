Paramount Skydance chystá nabídku na převzetí Warner Bros. Discovery
Mediální gigant Paramount Skydance, vzniklý spojením Paramount Global a Skydance Media, připravuje nabídku na koupi konkurenta Warner Bros. Discovery. Informoval o tom dnes list The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Po této zprávě akcie obou firem výrazně posílily. Paramount Skydance cílí na celkové aktivity Warner Bros., včetně filmového studia a televizních sítí, zatímco Warner Bros. loni avizovalo rozdělení na dva samostatné podniky.
Společnost Paramount Skydance vznikla v letošním roce spojením mediálních firem Paramount Global a Skydance Media. Zahrnuje mimo jiné filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací službu Paramount+.
Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia Warner Bros. také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.
Zdroje uvedly, že připravovaná nabídka se týká veškerých aktivit společnosti Warner Bros. Discovery, včetně filmového studia a televizních sítí. Firma Warner Bros. Discovery vloni uvedla, že se hodlá rozdělit na dva samostatné podniky, z nichž jeden by se zaměřil na kabelové televizní sítě a druhý na filmová a televizní studia a streamovací služby, připomíná The Wall Street Journal.