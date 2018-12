Paříží hýbou demonstrace, i proti Macronovi zde protestují desítky tisíc lidí | E15.cz

Jaroslav Faltýnek hájí Andreje Babiše v kauze jeho syna opakovaně. A rázně. Rozhovor premiérova syna s reportéry ve Švýcarsku však prý dodnes neviděl. „Je mi to líto, ale od začátku jsem si říkal, že to bude další sračka,“ řekl MF Dnes. A prozradil ze zákulisí ANO i to, že by hnutí dle něj mohlo fungovat i bez Babiše. Pokud by se však rozhodl předseda skončit, skončil by prý i Faltýnek.