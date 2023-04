Biden uvedl, že má chuť pokračovat jako prezident | e15.cz

Bidenovo vyjádření přichází v době, kdy se přední poradci Bílého domu chystají finálně oznámit rozhodnuti o zahájení jeho volební kampaně. Uvedlo to několik zdrojů NBC News obeznámených s diskusemi. Bidenův tým váhá mimo jiné proto, že se dosud neobjevil žádný významný vyzyvatel z Demokratické strany.

Biden je nejstarším prezidentem v historii USA . Pokud by ve volbách opět vyhrál, bylo by mu na konci druhého funkčního období 86 let.

Kandidáti na amerického prezidenta či prezidentku musejí před volbou, která je naplánovaná na začátek listopadu 2024, soupeřit o přízeň svých spolustraníků v primárkách. Jeho pravděpodobně nejvážnějším soupeřem v primárkách by byl Robert Kennedy, synovec bývalého prezidenta Johna F. Kennedyho.

Demokraté v průzkumech veřejného mínění ale dávají najevo, že si nepřejí, aby Biden kandidoval znovu. V únoru řeklo výzkumníkům agentury Reuters a sociologického centra NORC jen 37 procent demokratů, že si přejí, aby se současný prezident znovu ucházel o křeslo v Bílém domě. To je o 15 procentních bodů méně než loni v říjnu, a tento propad je patrný u mladších i starších členů Demokratické strany.