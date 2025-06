Paris Air Show se letos konala po pětapadesáté, jde o největší a nejvlivnější letecký veletrh na světě. Mezi dvěma a půl tisíci vystavovateli ze 48 zemí světa rezonovaly jednak velké dealy, kdy například Airbus uzavřel zakázky za více než 21 miliard dolarů, stejný důraz ale získaly inovace a chytrá technologická řešení podobná tomu z Olomouce.

Jak to funguje? Typickým příkladem může být náběžná hrana křídla letadla. Tato část je jednou z těch, které podléhají přísné kontrole. Jednou za čas se musí demontovat a odvézt na speciální pracoviště, kde projde prohlídkou v průmyslovém CT (počítačový tomograf). Pak se znovu namontuje a celé letadlo musí projít zkušebním letem, pochopitelně bez pasažérů.

„Prohlídka je limitována velikostí průmyslového CT. Někdy musí dojít k rozřezání, aby bylo možné CT provést. To v našem řešení úplně odpadá,“ říká David Malančuk ze společnosti Radalytica. Práci robotů přirovnává ke stínohře. Zatímco jedna část vysílá fotony, na druhé se zobrazují podle toho, jak prošly zkoumaným dílem. „Jde o světově ojedinělé řešení. Lidé z leteckého oboru byli zvyklí třicet let nějak pracovat, a teď by se to mělo změnit. Dokážeme zobrazit věci, které nikdo jiný neumí,“ popisuje.

Roboty, které vždy pracují v páru, využívají nejmodernější částicové detektory a výstup z nich pak ukáže složitou vnitřní strukturu výrobků, jako je právě třeba zmíněná náběžná hrana křídla. Díky přenosnosti a mobilitě robotických ramen už tak nemusí majitel vozit leteckou techniku do laboratoře ani ji rozebírat či rozřezat. Podobně jako u hrany lze postup využít u inspekce stavu výškového kormidla trupu letadla či téměř jakékoliv jeho další části.

Hlavní cíl nedestruktivního testování je zřejmý: odhalit nedokonalosti, které mohou ohrozit bezpečnost letadel –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ od mikrotrhlin přes vady materiálu, které by mohly oslabit jeho životnost.

Robot od společnosti Radalytica je unikátní v tom, že kombinuje několik zobrazovacích metod –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ počítačovou tomografii (CT), zpětný rozptyl rentgenového záření, ultrazvukové testování, měření tvaru nebo rentgenovou difrakci. Díky tomu dokáže zobrazit obvykle používané materiály –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ hliník, kovové slitiny, ale také kompozity, tedy materiály s více složkami.

Vysokou citlivost zobrazování dosáhne přístroj díky částicovým detektorům mateřské firmy ADVACAM. Její pokročilá technologie pixelových detektorů vznikla při výzkumu ve Velkém hadronovém urychlovači v CERNu a už 12 let ji vyrábí přímo v Praze.

Ačkoliv Radalytica míří spíše na trh ve vývoji a výzkumu letectví, velmi brzy se její technologie může prosadit i u výrobců nebo firem specializujících se na údržbu a opravy letadel. Právě tady je podle výstupů z veletrhu hlad po úsporách neutuchající.

Podle zprávy společnosti ING byly už vloni ceny letenek v Evropě 15 procent nad inflací a jejich ceny zůstaly vysoko i letos. Jedním z důvodů je kromě geopolitické nejistoty také fakt, že poptávka po dopravě znovu vystřelila vzhůru, přičemž se společnosti potýkají s nedostatkem letadel. I to právě ilustroval hlad odběratelů na Paris Air Show.

Čekací doba na stroje, takzvaný backlog, se v poslední době výrazně prodlužuje. Globální backlog – podle analýzy Oliver Wyman – činí více než 17 tisíc letadel, což odpovídá zhruba 14 letům výroby při současných kapacitách. Jen Airbus měl koncem února 2025 backlog 8684–8720 letadel, což představuje 10–14 let výroby. Právě technologie, jako je ta z Olomouce, mají v důsledku šanci dostat při stejné bezpečnosti do vzduchu maximum současných kapacit.