Lavrov dal rozhovor Carlsonovi, v němž hovoří o válce na Ukrajině a budoucnosti této země. Podle serveru listu Vedomosti o tom ve středu na tiskové konferenci informovala mluvčí ruské diplomacie Marija Zacharovová. Carlson podle ní interview zveřejní ve čtvrtek.

„O tom, co se nyní děje na území Ukrajiny, co kyjevský režim dělá mimo území Ukrajiny s ohledem na civilisty, civilní obyvatelstvo, civilní infrastrukturu, objekty,“ vylíčila obsah rozhovoru Zacharovová, jejíž země už třetím rokem vede proti Ukrajině válku.

Carlson na svém webu uvedl, že cílem rozhovoru bylo zjistit mimo jiné to, jestli svět směřuje k bezprecedentnímu konfliktu mezi Ruskem a Spojenými státy či jestli zvolení Donalda Trumpa americkým prezidentem bude znamenat konec války na Ukrajině. Tvrdí také, že svět nikdy nebyl tak blízko jaderné válce.

Carlson, který musel loni opustit televizi Fox News, už letos v únoru udělal rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, po němž byl řadou médií kritizován za nedostatečnou kritičnost vůči ruské hlavě státu.

Fenomén Tucker Carlson

Americký moderátor Tucker Carlson udělal v Moskvě rozhovor s diktátorem Vladimirem Putinem a už teď je jisté, že moderátor k danému obsahu strhnul obrovskou pozornost a vydělá velké množství peněz. A to je přesně to, za co jej firma X Elona Muska platí bez ohledu na novinářské kvality.

Už v samotném teaseru neváhal Carlson s vážným výrazem ve tváři milionům diváků zalhat. Řekl, že žádný americký novinář nepožádal od počátku války Putina o rozhovor. Západní média se přitom snaží Putina konfrontovat s otázkami pravidelně.

Více v komentáři Jakuba Zelenky: