Po skandálu s videem končí rakouská vláda. Budou předčasné volby | E15.cz

Rakouský kancléř Sebastian Kurz v sobotu večer oznámil ukončení vládní koalice se Svobodnou stranou Rakouska (FPÖ). Zároveň sdělil, že prezidentovi navrhl, aby co nejdříve vypsal předčasné parlamentní volby. Kurz tak reagoval na vládní krizi, kterou vyvolala aféra kolem vicekancléře a předseda FPÖ Heinze-Christiana Stracheho.

Rakouský prezident Alexander Van der Bellen předčasné volby podpořil. Zároveň sdělil, že o dalších krocích bude s Kurzem hovořit v neděli. Předčasné volby jsou jedinou cestou, jak obnovit důvěru ve veřejné instituce, řekl Van der Bellen podle agentury Reuters.

V pátek se na veřejnosti objevila videonahrávka, na níž Strache před volbami v roce 2017 domlouvá s údajnou příbuznou ruského oligarchy podporu své strany výměnou za protislužby. Šéf svobodných v sobotu oznámil, že kvůli skandálu odstupuje ze všech funkcí.

Strache se v sobotu označil za oběť akce tajných služeb, jejichž cílem je svrhnout rakouskou vládu. Zároveň se ovšem omluvil za svoje chování na schůzce, která se uskutečnila na španělské Ibize předloni v létě, jen několik měsíců před rakouskými volbami. "Bylo to typické machistické chování ovlivněné alkoholem," uznal. Zúčastnil se jí také současný šéf parlamentní frakce FPÖ Johann Gudenus. I on v sobotu oznámil, že se všech politických funkcí vzdává.

Při jednání zachyceném na tajně pořízené videonahrávce se hovořilo o tom, že žena vydávající se za neteř ruského oligarchy by mohla koupit podíl v bulvárním listu Kronen Zeitung, nejčtenějším rakouském deníku, a jeho prostřednictvím podporovat Stracheho svobodné. Za odměnu by v okamžiku, kdy se FPÖ dostane k moci, získala v Rakousku veřejné zakázky.

FPÖ, do jejíhož čela se Strache postavil v roce 2005, je ve vládě s lidovci (ÖVP) od předloňského prosince. Strache stranu přivedl zpět do hlavního politického proudu a pod jeho vedením FPÖ zažívá úspěch nevídaný od dob, kdy byl jejím předsedou charismatický Jörg Haider, připomněla agentura Reuters. Svobodní ovládají mimo jiné ministerstva zahraničí, vnitra a obrany. Strache se v minulosti snažil vytvořit obraz FPÖ jako umírněné strany, poměrně často se ale na veřejnost dostávají rasistické, xenofobní a antisemitské názory jejích členů.

Německá média tvrdí, že setkání na španělském ostrově bylo zorganizováno jako léčka na Stracheho, a deník Wiener Zeitung k nahrávce napsal, že ukázala Stracheho a Gudenuse se staženými kalhotami. Mluví se o tom, že za videem, které podle všeho znamená konec vrcholné politické kariéry kontroverzního politika, stojí německý satirik Jan Böhmermann. O scénách z videonahrávky mluvil už minulý měsíc, když dostal rakouskou televizní cenu Romy.

Před sídlem rakouského kancléře se v sobotu sešlo asi 5000 demonstrantů, kteří požadovali nové volby. Skandál kolem Stracheho přišel jen několik dnů před volbami do Evropského parlamentu. Lídr kandidátky FPÖ Harald Vilimsky tvrdí, že aféra prospívá německé křesťansko-demokratické kancléřce Angele Merkelové a šéfovi Evropské komise Jeanu-Claudeovi Junckerovi.

Podle průzkumů veřejného mínění by volby v Rakousku nyní vyhráli Kurzovi lidovci. Nicméně nezískali by takovou podporu, aby měli v parlamentu většinu. Tu by mohli mít jedině společně se sociálními demokraty (SPÖ). Kurz, zastánce tvrdé protiimigační politiky, má ovšem s SPÖ problematické vztahy.

Christian Strache (49) - Strache je vicekancléřem od 18. prosince 2017. Stal se stal členem vlády lidovce Sebastiana Kurze, kterou po předčasných volbách utvořily Rakouská lidová strana (ÖVP) a FPÖ. Vznikem kabinetu skončilo po téměř 11 letech období, kdy v Rakousku vládla velká koalice sociálních demokratů a lidovců (SPÖ). - FPÖ, pravicově populistickou stranu, vede Strache již od roku 2005. Je nejdéle sloužícím šéfem rakouské strany. Byl považován za nástupce kontroverzního Jörga Haidera, někdejšího korutanského hejtmana, který FPÖ proslavil. Před dvěma lety získali svobodní v kabinetu řadu ministerstev. Na vládě se podíleli už v letech 2000 až 2005. - Častými tématy Strache proslovů jsou apely na rakouský patriotismus a boj proti přistěhovalectví či proti údajné islamizaci země. Je zastáncem "nulové migrace" a chce zakázat "politický islám v Rakousku". V této souvislosti například chválí migrační politiku a postoje šéfa maďarské vlády Viktora Orbána. - V minulosti se Strache, který proslul kontroverzními volebními kampaněmi, snažil vytvořit obraz FPÖ jako umírněné strany, čas od času se ale na veřejnost dostanou rasistické, xenofobní a antisemitské názory jejích členů. Podle kritiků je FPÖ nadále extremistickou stranou, ve snaze dostat se k moci ale navenek mírní své názory. - Loni například Strache vyvolal pobouření, když v rozhovoru pro srbský deník prohlásil, že Kosovo je součástí Srbska. Před novináři pak své prohlášení mírnil s tím, že Rakousko nezávislost Kosova uznalo, a jde tak o "realitu a fakt". Výroky Stracheho kritizovala opozice i někteří evropští politici. K odstoupení jej vyzval například zástupce bavorské Křesťanskosociální unie (CSU) Bernd Posselt. - Strache není zastáncem protiruských sankcí, které Evropská unie, USA a další západní země přijaly po ruské anexi ukrajinského Krymu v roce 2014. Politik již několikrát vyzval k jejich ukončení. Na rozdíl od většiny evropských zemí Rakousko nevyhostilo ruské diplomaty po otrávení bývalého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery. - Další Stracheho politickou kariéru zřejmě ovlivní současný skandál se zveřejněním videa, na němž politik jedná s údajnou příbuznou ruského oligarchy o politické podpoře výměnou za zajištění státních zakázek. Strache v sobotu nabídl kancléři Kurzovi svoji rezignaci a oznámil, že premiér ji přijme. Strache, který se považuje za oběť tajných služeb s cílem svrhnout vládu, hodlá skončit též ve funkci předsedy FPÖ. - Strache se narodil 12. června 1969 ve Vídni. V letech 2006 až 2017 zasedal v Národní radě. V FPÖ se angažuje již od mládí. Politice se začal plně věnovat po ukončení podnikatelské dráhy na konci 90. let. V březnu 2004 stanul v čele zemské organizace svobodných ve Vídni a rok později, po odštěpení Svazu pro budoucnost Rakouska (BZÖ), byl zvolen předsedou strany. - Je podruhé ženatý a má tři děti.