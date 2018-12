Po sporech kvůli stažení ze Sýrie nahradí Mattise v čele Pentagonu jeho náměstek Shanahan | E15.cz

Trump označil Shanahana za "velmi talentovaného" člověka. "Za Patrickem je dlouhý seznam úspěchů" z působení na ministerstvu a ve firmě Boeing, napsal prezident.

Osmašedesátiletý Mattis ve čtvrtek při oznámení svého odchodu řekl, že ve funkci zůstane do konce února, aby zajistil hladké předání úřadu. V únoru se chtěl Mattis ještě zúčastnit ministerské schůzky NATO. Zdroje z prezidentské kanceláře si podle agentury AP nejsou jisty, zda Trump s Mattisem o zkrácení jeho ministerského angažmá osobně hovořil.

I am pleased to announce that our very talented Deputy Secretary of Defense, Patrick Shanahan, will assume the title of Acting Secretary of Defense starting January 1, 2019. Patrick has a long list of accomplishments while serving as Deputy, & previously Boeing. He will be great!