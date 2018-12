USA stahují své vojáky ze Sýrie. Trump: Islámský stát je poražen | E15.cz

"Koalice osvobodila území ovládaná IS, ale kampaň proti IS neskončila," uvedla v prohlášení mluvčí Pentagonu Dana Whiteová. "Zahájili jsme proces návratu amerických jednotek domů ze Sýrie, protože přecházíme do další fáze kampaně (boje proti IS)," uvedla také a dodala, že USA budou pokračovat v boji proti IS, kdekoli se objeví.

Stažení amerických vojáků souvisí s porážkou IS, kvůli níž USA do této blízkovýchodní země své jednotky v roce 2014 vyslaly. "IS jsme v Sýrii porazili a to byl jediný důvod naší tamní přítomnosti během Trumpovy vlády," napsal středu prezident Donald Trump na twitteru. Trump o stažení vojáků ze Sýrie mluvil už letos na jaře.

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19. prosince 2018

Agentura Reuters také s odkazem na nejmenovaný vládní zdroj uvedla, že během 24 hodin bude evakuován personál amerického ministerstva zahraničí ze Sýrie. Vojenské jednotky by měly podle téhož zdroje Sýrii opustit tehdy, až "bude dokončena závěrečná fáze poslední operace proti IS" a časový rámec odchodu je odhadován na "60 až 100 dní".

Někteří ale stažení americký jednotek ze Sýrie označují za předčasné. V Sýrii stále neskončila občanská válka, která trvá už od roku 2011 a kvůli níž se radikálům z IS podařilo v předchozích letech ovládnout značné území v Sýrii a Iráku. O dobytá území sice organizace IS už přišla, ale zbytky jejích členů stále operují na východě Sýrie.

Americký ministr obrany James Mattis i další vládní činitelé dříve vyjádřili názor, že americké jednotky by se zatím neměly stáhnout, aby neumožnily opětovné posílení IS. Podle Mattise by si Trump vysloužil velikou kritiku, když by radikálové z IS v Sýrii opět posílili.

"Americké stažení v této chvíli by bylo velkým vítězstvím pro IS, Írán, (syrského prezidenta) Bašára Asada a Rusko," uvedl ve středu republikánský senátor Lindsey Graham. I podle dalšího republikánského senátora Marka Rubia by rychlé stažení USA ze Sýrii bylo "velkou chybou". Podobně se před několika dny vyjádřil i zvláštní americký vyslanec u mezinárodní koalice bojující proti IS Brett McGurk. Podle něj by měly USA zůstat na bojišti a ujistit se, že v těchto oblastech bude zajištěna stabilita.

USA mají v Sýrii asi 2000 vojáků a spolupracují zejména na severovýchodě s koalicí Syrské demokratické síly (SDF), jejíž hlavní částí jsou kurdské milice YPG. Jejich podporou se Washington dostal do sporu s Ankarou, která se na severu Sýrie snaží potlačit kurdské milice YPG z obavy před nárůstem vlivu Kurdů u své hranice.

Na její druhé straně v Turecku totiž bojuje Ankara s kurdskými separatisty. Informace o plánu stáhnout americké jednotky ze Sýrie přichází v době, kdy Turecko oznámilo novou ofenzivu proti YPG na severovýchodě země.

USA mají asi 5200 vojáků nyní také v Iráku u hranic se Sýrií, kde rovněž stále operují zbytky členů IS.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu ve středu uvedl, že před dvěma dny hovořil s Trumpem a v úterý s viceprezidentem USA Mikem Pompeem. "Z americké vlády mi řekli, že se záměrem stáhnout jednotky ze Sýrii přišel Trump. Ujistili mě také, že mají jiné způsoby, jak zajistit svůj vliv v regionu," citoval ve středu Netanjahua list The Times of Israel.

Záměr USA stáhnout jednotky ze Sýrie přivítalo ruské ministerstvo zahraničí, podle něhož se tak otevírá naděje na politické urovnání tamní krize, uvedla agentura TASS. Podle ministerstva to pomůže mimo jiné ke zformování ústavního výboru, který má vypracovat novou syrskou ústavu.