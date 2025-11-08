Počet obětí pádu letadla společnosti UPS v Kentucky stoupl na 14
Počet obětí úterního pádu nákladního letadla doručovací společnosti United Parcel Service (UPS) poblíž mezinárodního letiště ve městě Louisville v americkém státě Kentucky vzrostl na 14. Informoval o tom starosta města Craig Greenberg. Společnost až do odvolání stáhla z provozu letouny McDonnell-Douglas MD-11, napsala agentura Reuters.
Letoun podle Úřadu pro dozor nad civilním letectvím (FAA) havaroval v úterý kolem 17:15 (23:15 SEČ). Po vzletu z mezinárodního letiště Muhammada Aliho měl stroj pokračovat do Honolulu na Havaji. Levé křídlo letadla začalo hořet a motor odpadl těsně před tím, než stroj havaroval a explodoval, uvedl podle AP Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB), jehož tým vyšetřovatelů nehodu na místě vyšetřuje. Úřad našel černou skříňku a záznamník hlasů v kokpitu, vyšetřování příčin havárie pokračuje.
Starosta v pátek uvedl, že se na místě nehody tři dny po ní pátracímu týmu podařilo objevit už 14. tělo. Mezi mrtvými jsou podle úřadů tři členové posádky i lidé, kteří byli v době havárie na zemi. Místní nemocnice uvedly, že v souvislosti s nehodou ošetřily přibližně 20 lidí.