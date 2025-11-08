Předplatné

Počet obětí pádu letadla společnosti UPS v Kentucky stoupl na 14

U Louisville v Kentucky se krátce po vzletu zřítilo letadlo společnosti UPS

U Louisville v Kentucky se krátce po vzletu zřítilo letadlo společnosti UPS Zdroj: ČTK / AP / Jon Cherry

U Louisville v Kentucky se krátce po vzletu zřítilo letadlo společnosti UPS
U Louisville v Kentucky se krátce po vzletu zřítilo letadlo společnosti UPS
U Louisville v Kentucky se krátce po vzletu zřítilo letadlo společnosti UPS
U Louisville v Kentucky se krátce po vzletu zřítilo letadlo společnosti UPS
U Louisville v Kentucky se krátce po vzletu zřítilo letadlo společnosti UPS
10 Fotogalerie
ČTK
Diskuze (0)

Počet obětí úterního pádu nákladního letadla doručovací společnosti United Parcel Service (UPS) poblíž mezinárodního letiště ve městě Louisville v americkém státě Kentucky vzrostl na 14. Informoval o tom starosta města Craig Greenberg. Společnost až do odvolání stáhla z provozu letouny McDonnell-Douglas MD-11, napsala agentura Reuters.

Letoun podle Úřadu pro dozor nad civilním letectvím (FAA) havaroval v úterý kolem 17:15 (23:15 SEČ). Po vzletu z mezinárodního letiště Muhammada Aliho měl stroj pokračovat do Honolulu na Havaji. Levé křídlo letadla začalo hořet a motor odpadl těsně před tím, než stroj havaroval a explodoval, uvedl podle AP Národní úřad pro bezpečnost v dopravě (NTSB), jehož tým vyšetřovatelů nehodu na místě vyšetřuje. Úřad našel černou skříňku a záznamník hlasů v kokpitu, vyšetřování příčin havárie pokračuje.

Starosta v pátek uvedl, že se na místě nehody tři dny po ní pátracímu týmu podařilo objevit už 14. tělo. Mezi mrtvými jsou podle úřadů tři členové posádky i lidé, kteří byli v době havárie na zemi. Místní nemocnice uvedly, že v souvislosti s nehodou ošetřily přibližně 20 lidí.

Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů