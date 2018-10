Počet obětí v Indonésii se blíží tisícovce. Vláda dala zelenou mezinárodní pomoci | E15.cz

Indonéská vláda vyzvala k mezinárodní pomoci poté, co si páteční série zemětřesení a ničivá vlna cunami na indonéském ostrově Sulawesi vyžádaly nejméně 844 mrtvých. Oznámila to agentura AP. Podle singapurského tisku již počet obětí přesáhl 1200 a předpokládá se, že dále poroste, až se záchranáři dostanou do míst odříznutých od okolního světa. Své domovy muselo v důsledku zemětřesení opustit 50 tisíc lidí.