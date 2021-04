Pohřeb prince Philipa bude skromný. Proběhne v sobotu odpoledne | E15.cz

Členové britské královské rodiny se v sobotu v kapli svatého Jiří na hradě Windsor rozloučí s princem Philipem, který minulý pátek zemřel ve věku 99 let. Manžel královny Alžběty II. nebude mít státní pohřeb, slavnostního obřadu se tak nezúčastní veřejnost. Očekává se pouze třicítka hostů, většinou z příbuzenstva. Muži z královské rodiny na sobě navzdory tradici nebudou mít uniformy, ale civilní obleky.

Smuteční obřad začne v 15:00 místního času, tedy v 16:00 středoevropského. Královská rodina ovšem upozornila, že zhruba půl hodiny před tím začne přenos ceremoniálu na jejím YouTube kanálu. Událost budou přenášet i televize a rozhlas, aby Philipovu památku mohli uctít lidé po celém světě a Britové se v době pandemie neshromažďovali ve Windsoru či v Londýně.

Land Rover, který princ roky vylepšoval

Ve 14:40 bude rakev s ostatky zesnulého vévody z Edinburghu přenesena do vozu, který ji poveze ke kapli. Vojenskou zelenou barvou natřený Land Rover Defender TD5 130 připomíná Philipovy koníčky. Na designu a technických úpravách vozu se totiž princ šestnáct let osobně podílel, poslední změny učinil v roce 2019.

„Unikátní a osobitý vzhled vozidla připomíná světu, že Philip byl především praktickým mužem, který mohl uchopit něco velmi tradičního – ať už stroj, nebo opravdu velkou státní instituci – a díky své vynalézavosti najít způsob, jak to vylepšit a přizpůsobit 20. nebo 21. století,“ prohlásil britský premiér Boris Johnson.

Královna dorazí sólo, Harry nepůjde vedle Williama

Těsně za vozem s rakví půjdou nejstarší Philipovy děti princ Charles a princezna Anna. V průvodu budou i jejich další dva synové, princové Andrew a Edward. Královna se do kaple přesune odděleně ve voze Bentley.

Procesí budou dělat špalír členové Královského námořnictva a dalších armádních složek. K princově poctě budou během obřadu vypáleny dělostřelecké salvy. Malý sbor zazpívá skladby, které si vévoda z Edinburghu vybral.

Pohřeb se zcela jistě dostane do centra pozornosti i kvůli napjaté situaci mezi královskou rodinou a princem Harrym, která se ještě zhoršila po nedávném interview vévody ze Sussexu a jeho ženy Meghan s moderátorkou Oprah Winfreyovou. Bude to první návštěva vnuka zesnulého Philipa v Londýně od loňského března, kdy se pár vzdal svých povinností v rámci monarchie.

Média upozornila, že vévoda ze Sussexu ve smutečním průvodu nepůjde vedle bratra Williama, ale oddělí je bratranec Peter Phillips, syn princezny Anny. „Toto rozhodnutí, o kterém se říká, že je královnino, pravděpodobně neutlumí spekulace o roztržce mezi sourozenci, ani nevzbuzuje naděje na usmíření v této pro rodinu tak emocionálně vypjaté době,“ poznamenal list The Guardian.

Vévodkyně se Sussexu Meghan se pohřbu nezúčastní, neboť jí lékaři vzhledem k druhému těhotenství nedporučili cestovat. Zůstala tedy doma v Kalifornii.

I pohřeb ovlivnila pandemie

Poslední rozloučení vévody z Edinburghu bylo léta pečlivě připravováno pod kódovým označením Operace Forth Bridge odkazujícím na železniční most ve Skotsku. Všechna rozloučení v královské rodině se připravují pod obdobnými názvy, v případě úmrtí královny by započala Operace London Bridge. Princ Philip si výslovně nepřál státní obřad, ale pouze rozloučení v úzkém kruhu.

„Vzhledem k současným pokynům v oblasti veřejného zdraví byly některé prvky pohřbu upraveny, i tak ale bude den do značné míry v souladu s přáním Jeho královské výsosti,“ uvedl Buckinghamský palác. Organizátoři přitom prohlašují, že se snaží za každou cenu vyvarovat čehokoli, co by vedlo ke shromažďování velkého počtu lidí.

Královská rodina v prohlášení poznamenala, že stejný typ obřadu byl zvolen i k poslednímu rozloučení s královnou matkou v roce 2002. Státní pohřeb neměla v roce 1997 ani princezna Diana.

