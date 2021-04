Zemřel princ Philip, svérázný aristokrat ve stínu královny Alžběty II. | E15.cz

Princ Philip, manžel britské panovnice Alžběty II. dnes ráno pokojně zemřel ve Windsoru. Oznámil to Buckinghamský palác. Vévodovi z Edinburghu bylo 99 let. Od letošního února do března pobýval v londýnské nemocnici, kde se léčil s infekcí a po neupřesněném zákroku na srdci.