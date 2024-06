Slovenský premiér Robert Fico v prvním veřejném vyjádření od atentátu na něj z poloviny května řekl, že vůči útočníkovi necítí nenávist. Střelce ale zároveň označil za aktivistu slovenské opozice a uvedl, že nemá důvod věřit, že se jednalo o útok „osamělého pomatence“. Řekl, že do práce by se mohl vrátit na přelomu června a července.

Značnou část svého vystoupení v nahrávce o délce zhruba 14 minut, zveřejněné na sociální síti, Fico věnoval kritice opozičních stran. Kromě toho kritizoval poměry v EU, dále slovenské nevládní organizace, herce a média. Proslov zveřejnil jen několik hodin před koncem slovenské kampaně před volbami do Evropského parlamentu, které budou v zemi v sobotu. Šéf nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Michal Šimečka v reakci řekl, že první vystoupení Fica je zklamáním a že na jeho politice se nic nezměnilo.

„Odpouštím mu a ať si to, co učinil a proč tak učinil, vypořádá on sám ve své hlavě. Nakonec je evidentní, že byl jen poslem zla a politické nenávisti, kterou politicky neúspěšná a frustrovaná opozice rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozměrů,“ řekl Fico o atentátníkovi, kterým je podle slovenských médií 71letý spisovatel a aktivista Juraj Cintula. Střelec je stíhán vazebně a za pokus úkladnou vraždu mu hrozí vězení na 25 let nebo na doživotí.

Podle Fica je třeba očekávat, že „protivládní média, politické mimovládní organizace financované zahraničním a opozice“ začnou pokus o jeho vraždu bagatelizovat. Fico, který už před atentátem nešetřil vůči opozici, jiným politickým soupeřům či médiím hrubým slovníkem, i tentokráte pokračoval v jejich kritice. Tvrdil, že nenávist a agresivitu opozice kryla a tolerovala část médií a nevládních organizací.

„Opozice zneužívá to, jak velké demokracie prosazují jediný povinný názor v zásadních zahraničněpolitických otázkách a odmítají suverénní postoje malých zemí,“ řekl.

V proslovu Fico také tvrdil, že nesouhlasí „s politikou jediného správného názoru, kterou dnes tvrdě prosazují některé velké západní demokracie“.

„Situace ve vztazích mezi mou politickou reprezentací a partnery v EU a NATO se vyhrotila po ruském útoku na Ukrajinu, kde jsme odmítli poskytnout Ukrajině kromě humanitární pomoci jakoukoliv vojenskou pomoc ze státních zásob a kde nadále zásadně dáváme přednost míru před válkou,“ řekl Fico.

Právě konflikt na Ukrajině, která se již přes dva roky brání ruské vojenské invazi, podle Fica v EU a v NATO „posvětil koncept jediného správného názoru, a to, že válka na Ukrajině musí pokračovat za každou cenu s cílem oslabit Ruskou federaci“. Řekl, že v EU přestalo existovat právo na jiný názor. Tvrdil, že předchozí slovenská vláda se plně podřídila zájmům velkých států a že v tom období bylo na Slovensku zneužíváno trestní právo na likvidaci opozice.

Slovenská policie a úřad speciální prokuratury, jehož rozpuštění nynější vláda prosadila po svém loňském nástupu k moci, v uplynulých letech obvinily desítky lidí v různých kauzách z doby dřívějšího vládnutí Ficovy strany Směr-sociální demokracie (Směr-SD). Na soud čeká například poslanec Směru-SD a bývalý policejní prezident Tibor Gašpar.

„Premiér 14 minut obviňoval média, opozici, umělce, EU i naše zahraniční partnery. Místo toho, aby aktivně přispěl ke společenskému smíru, nazval atentátníka ´aktivistou politické opozice´,“ uvedl Šimečka.

Fico v nahrávce blíže nekomentoval zranění, která mu způsobil atentátník poté, co čtyřnásobný ministerský předseda po výjezdním zasedání vlády přišel pozdravit lidi na náměstí v Handlové. Podle dostupných informací Fico při útoku utrpěl pětinásobný průstřel tenkého střeva a měl zraněnou také ruku a nohu. Premiér potvrdil, že o něj ambulantně pečuje jedna z bratislavských nemocnic; do domácí péče byl z fakultní nemocnice v Banské Bystrici propuštěn minulý týden.