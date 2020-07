Pravoslavná církev zbavila rebela a popírače koronaviru kněžství | E15.cz

Sergej několik týdnů kritizoval uzavírání kostelů kvůli koronaviru. Nákazu označoval za pseudopandemii a varoval před očkováním proti nemoci, které podle něj má ve skutečnosti být čipováním.

Církev mu posléze zakázala vykonávat duchovní služby. Kněz se však nechtěl podvolit a v půli června obsadil ženský klášter u Jekatěrinburgu, jeptišky odtud raději odešly.

Pětašedesátiletý Romanov se nechce vzdát ani nyní a vzkazuje, že úřady budou muset jeho útočiště dobýt násilím. Své příznivce vyzval k obraně kláštera. Média dříve psala o tom, že jako ochranku využívá kozáků.

Rebel se navíc pustil do svých nadřízených, i do prezidenta země. Putin podle něj slouží satanské světové vládě a patriarcha Kirill je kacíř a boží nepřítel. Oba by by rád viděl před celonárodním soudem.

„Nemůžeme dovolit, aby ta vlčí smečka roztrhala Rusko a sousední národy,“ prohlásil podle The New York Times. Už dříve vyzval Rusy, aby nechodili hlasovat v nedávném referendu o ústavních změnách.

Romanov má přitom za sebou temnou minulost. Za sovětské éry působil jako policista, poté strávil třináct let ve vězení za vraždu a loupež. V devadesátých letech byl propuštěn a dal se na církevní dráhu. Stal se mnichem, budovatelem kostelů a klášterů a duchovním prominentů z řad politiků a sportovních hvězd. Někteří věří v jeho nadpřirozené schopnosti.

Ani během nové kariéry se nevyhnul kontroverzím, kritizoval například zákony proti domácímu násilí. Aktuálně čelí podezření z násilí vůči dětem.