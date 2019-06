Poradce bývalého britského premiéra údajně spolupracoval s StB | E15.cz

Poradce někdejšího britského premiéra Harolda Wilsona spolupracoval s československou tajnou službou a předal jí například informace z rozhovorů předsedy vlády s americkým prezidentem Lyndonem Johnsonem. S odvoláním na dokumenty československé Státní bezpečnosti (StB) to dnes napsal britský nedělník Mail on Sunday (MS). Stejné noviny před časem uvedly, že pro Československo špehoval i britský labouristický poslanec Geoffrey Robinson.

Podle MS spolupracoval s československou rozvědkou v 60. letech minulého Ernest Fernyhough, poradce britského labouristického premiéra Harolda Wilsona, který stál v čele vlády v letech 1964 až 1970 a znovu v letech 1974 až 1976. Fernyhough pracoval v letech 1964 až 1967 jako Wilsonův parlamentní tajemník, jehož úkolem je jednat za předsedu vlády s poslanci.

Českoslovenští špióni podle dokumentů citovaných pravicovým bulvárním listem poprvé navázali kontakt s Fernyhoughem, kterému přidělili krycí jméno Koza, v roce 1958. Tehdy byl ještě poslancem za Labouristickou stranu.

Mail on Sunday, který je sesterským nedělníkem listu Daily Mail, dále napsal, že snaha přimět Fernyhougha k užší spolupráci s československou tajnou službou nebyla příliš úspěšná až do roku 1966, kdy jej StB po nějaké době opět kontaktovala. V dokumentech z této doby podle novin stojí, že českoslovenští špioni od Fernyhougha obdrželi "zprávu o situaci kolem libry v době, kdy hrozilo nebezpečí její devalvace" a také "informace o britsko-amerických vztazích včetně telefonického rozhovoru mezi Wilsonem a Johnsonem".

Fernyhough, který zemřel v roce 1993, dostával podle Mail on Sunday za své služby jen skromné odměny, například alkohol či čokoládu. V roce 1967 jemu, jeho manželce a přátelům tajná služba údajně zaplatila dovolenou v Československu.

Jak postupně klesal Fernyhoughův vliv v britské politice, opadal podle listu, který se odvolává na dokumenty z českého Archivu bezpečnostních složek, také zájem československých špiónů o spolupráci s ním. V roce 1972 StB rozhodla, že už neexistují "žádné nové aspekty či příležitosti pro rozvoj" spolupráce s labouristickým politikem.

Mail on Sunday už v květnu napsal, že s československou komunistickou rozvědkou v 60. letech minulého století spolupracoval také současný britský labouristický poslanec Geoffrey Robinson. StB údajně poskytl desítky zpráv, včetně vysoce citlivých informací o jaderných zbraních. Osmdesátiletý Robinson obvinění odmítl.

Již loni bulvární deník The Sun přinesl zprávu, že šéf britských labouristů Jeremy Corbyn se v 80. letech nejméně třikrát setkal s příslušníkem StB. Corbyn uvedl, že to bylo nevědomky, protože ho považoval za československého diplomata. Zároveň popřel, že by mu předal nějaké tajné informace.