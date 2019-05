Brexit snižuje ceny nemovitostí v Londýně | E15.cz

Co do nákupu bytu je Londýn stále nejdražší evropskou destinací. Přesto se za poslední rok staly rezidenční nemovitosti v britské metropoli o něco dostupnější. Průměrné prodejní ceny klesly za 12 měsíců do března o 1,9 procenta, vyplývá z dat britského katastrálního úřadu.

Podle realitních makléřů řada potenciálních kupců vyčkávala, jak se vyvine situace kolem původního data odchodu Velké Británie z Evropské unie, který byl naplánovaný na 29. března. „Vždy jsem říkal, že pokud tato země ekonomicky něco nezvládne, tak je dlouhotrvající období nejistoty,“ citovala agentura Bloomberg Marka Prestona, ředitele Grosvenor Group, která spravuje realitní majetek po miliardáři Geraldovi Grosvenorovi. „Máme řadu zákazníků, kteří říkají: ‚jakmile bude brexit za námi, jsme připraveni nakupovat‘,“ uvedl ředitel developerské společnosti Finchatton Alex Michelin.

Trh táhne dolů především slabá poptávka po luxusních rezidenčních nemovitostech v centrální části Londýna. Jak vyplývá z údajů společnosti LonRes, obchodující s daty o realitním trhu, v této kategorii ceny loni klesly o 7,1 procenta. Za první tři měsíce letošního roku pak takové nemovitosti meziročně zlevnily dokonce o 9,7 procenta.

Propad cen se přitom netýká všech londýnských adres, data o prémiovém bydlení za celou metropoli ukazují pokles o 6,7 procenta. Největší výprodej nastal v jádru města, hlavně ve čtvrtích Mayfair, Belgravia nebo Knightsbridge. Obecně platí, že čím dále od centra, tím pomaleji ztrácejí byty a domy svou hodnotu.

Pád nezaznamenaly jen ceny, další údaje poukazují na značné zpomalení celého sektoru. Počet uskutečněných transakcí na londýnském trhu prémiových realit k bydlení se v prvním čtvrtletí snížil ve srovnání se stejným obdobím loňského roku meziročně o 23 procent, uvádí LonRes. O desítky dní se také prodloužila doba, po kterou trvá, než si dům či byt najde svého kupce.

Zajímavým fenoménem poslední doby jsou dlouhodobě rozevírající se nůžky mezi inzerovanou cenou a sumou, za kterou nemovitost stavba nakonec změní majitele. Zatímco v roce 2014 podle inzertního portálu Zoopla zájemci v drtivé většině případů akceptovali požadovanou částku, na začátku loňského roku průměrná sleva dosahovala sedmi procent a v letošním prvním čtvrtletí se vyšplhala až na 7,6 procenta.