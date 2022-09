Evropa může v zimě hladovět. Potraviny budou dál zdražovat | E15.cz

Evropě nehrozí letos v zimě pouze nedostatek světla a tepla, ale i jídla. Potravin bude v obchodech méně než obvykle a jejich ceny raketově vzrostou. Ve středu na to upozornily velké potravinářské asociace FoodDrinkEurope a PFP společně s evropskou zemědělskou organizací Copa-Cogeca. Dané odvětví je totiž na energetický trh úzce navázané, připomíná deník The Financial Times.