Požáry na Krétě pod kontrolou. Řecko ale čeká další vlna veder

Řeckým hasičům se oba velké požáry podařilo dostat pod kontrolu s pomocí letadel a vrtulníků. Silný vítr však může plameny kdykoli opět přiživit, varovali hasiči.

V následujících dnech navíc země očekává další vlnu veder, která by podle meteorologů měla dorazit do celé jižní Evropy. Od soboty až do příští středy se očekávají teploty kolem 40 stupňů Celsia, a to hlavně ve městech. Na ostrovech a pobřeží bude díky mořskému vánku o tři až pět stupňů chladněji, řekl jeden z řeckých meteorologů veřejnoprávní stanici ERTnews.

Na Krétě prchla před požáry část lidí do moře, kde je zachránili místní rybáři a potápěči, píše agentura AP. Turisté byli přemístěni do jiných hotelů nebo strávili noc v basketbalové hale. Oheň poničil několik domů a obchodů. Nikdo nebyl zraněn, oheň ale zabil několik zvířat, některá uhořela zaživa přivázaná v přístřešcích. Požár u Atén zase narušil trajektovou dopravu na okolní ostrovy.

S požáry dosud bojují také hasiči v Turecku, a to především v turisticky oblíbeném izmirském regionu na východě země. Podle AP mají nejméně dvě oběti, jednoho lesního dělníka, který chtěl požár uhasit, a 81letého muže, jenž se nadýchal kouře. Většina požárů v zemi je nyní pod kontrolou, ale poškodily nebo zcela zničily asi 200 domácností a vynutily si evakuaci desítek tisíc lidí. Riziko vzniku požárů je však kvůli horku, suchu a silnému větru stále vysoké.

V Řecku i Turecku jsou požáry v letním období běžné, podle odborníků ale klimatické změny zhoršují jejich průběh.