Migranti v Německu: téměř polovina z nich má po pěti letech práci | E15.cz

Téměř polovina běženců má pět let po svém příchodu do Německa práci. Ukazuje to aktuální analýza Ústavu pro výzkum pracovního trhu, podle níž se tak současným uprchlíkům daří do německého pracovního trhu zařazovat lépe než běžencům v 90. letech. Hlavní příčinou je velmi dobrá situace na pracovním trhu, kde počet zaměstnaných v posledních letech překonává rekordy.