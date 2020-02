Retail Summit 2020: Z Česka je potravinová montovna, soudí Prouza | E15.cz

„Čím dál víc fungujeme jako potravinová montovna. Jsme mistři ve vývozu živých zvířat a dovozu zpracovaného masa,“ řekl Prouza. „Jsme země, která má ráda jídlo, ale jsme soběstační jen v pivu, mléku a hovězím masu,“ dodal šéf svazu obchodu. Například v biopotravinách je podle něj Česká republika schopna uspokojit jen jedno procento tuzemské poptávky.

„Máme jednu z největších biofarem v republice, ale většinu biomléka vyvážíme. Je tu touha po bioproduktech, ale když přijde na konkrétní nákup, chová se zákazník jinak,“ poznamenal na konferenci generální ředitel Hopi Holdingu Petr Novák. Adresoval tak stále vysokou afinitu Čechů ke slevám. V akcích se v tuzemsku prodá více než polovina potravin.

Podle Prouzy se zemědělcům a potravinářům v Česku nedaří stíhat nejnovější trendy běžné v západní Evropě. „Z nějakého perverzního důvodu se zemědělcům u nás vyplatí pěstovat řepku a kukuřici do bioplynek, a to není v pořádku. Stejně tak Evropská unie chrání malé proti velkým. My chráníme velké české producenty proti malým dodavatelům,“ uvedl prezident SOCR ČR. Český přístup k zemědělství a potravinářství je podle Prouzy v rozporu s přístupem okolních zemí, kde mají tyto obory větší podporu.

Retail Summit je každoročně jednou z největších oborových akcí profesionálů v maloobchodu. První den na něm zazněla také kritika a nespokojenost s častými legislativními změnami, které mnozí obchodníci považují za tíživé.

„Spoustu času trávíme diskusemi o zákonech, často jsou ale v rozporu se zájmy zákazníků a obchodu,“ řekl například finanční ředitel řetězce Penny Market Martin Peffek. Aktuálně je v přípravě novela zákona o významné tržní síle. Ta má mimo jiné přenést odpovědnost za složení potravin z výrobce na prodejce.