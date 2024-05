Překvapení v Británii. Volby budou už v červenci, vyhlásil Sunak

„Nyní nastal okamžik, aby si Británie zvolila budoucnost,“ prohlásil před svou kanceláři v Downing Street Sunak. „Buď já, nebo Keir Starmer, se 5. července staneme ministerským předsedou,“ řekl také v krátkém proslovu, který zněl jako ostrý start volební kampaně.

Čtyřiačtyřicetiletý politik v něm čelil dešti i protestujícím, kteří znedaleka hlasitě hráli píseň Things Can Only Get Better (Věci mohou být jen lepší), kterou labouristé využívali v éře Tonyho Blaira. I tak zvládl Sunak zvýšeným hlasem vylíčit, co všechno jeho vláda dokázala, a zároveň zpochybnit, že by labouristé měli jakýkoliv plán. „Nevím, co nabízejí - a popravdě si myslím, že to nevíte ani vy,“ podotkl.

O termínu voleb se dnes v ostrovní zemi celý den spekulovalo i kvůli tomu, že několik ministrů zrušilo plánovaná vystoupení, případně zkrátilo či naopak odložilo zahraniční návštěvy kvůli zasedání vládních špiček, které se sešly v nezvyklou dobu. Sunak sám během dne při dotazu na datum voleb uvedl, že se uskuteční ve druhé polovině roku.

Jedenašedesátiletý opoziční lídr Starmer po oznámení termínu mluvil o okamžiku, na který země čekala. Hlasování dá podle něj lidem možnost zastavit „chaos“ konzervativní vlády a začít obnovovat Británii.

I když ve svých veřejných vyjádřeních zatím konzervativci rozhodnutí Sunaka podporují, v zákulisí se mu někteří podivují. „Nerozumím tomu,“ přiznal podle serveru BBC News jeden z poslanců strany. „Ekonomika se zlepšuje. Proč nedat více času tomu, aby se to projevilo?“

Právě to podle britských médií Sunak původně zamýšlel, nakonec ale dospěl k závěru, že není pravděpodobné, aby se do podzimu ekonomika zásadně zlepšila a ruku v ruce s tím i volební šance jeho konzervativců. Na druhou stranu dnes zdůraznil, že pokrok v ekonomické oblasti je patrný už teď, a to třeba i na inflaci, která klesla na 2,3 procenta, což je nejméně za poslední téměř tři roky.

Britský politolog Tim Bale má za to, že někteří voliči mohou ocenit Sunakovo rozhodnutí pro dřívější volby, díky němuž může vypadat rozhodně a nebojácně, většině ale bude záležet hlavně na základních ekonomických otázkách. „A tyto základy nevypadají pro premiéra nijak zvlášť dobře,“ řekl agentuře AP. „Ekonomika, ať říká cokoli, je stále poměrně slabá. Růst je celkem anemický. Inflace se snížila, ale stále je... veřejné služby jsou v problémech.“

Vládní konzervativci, kteří výrazně ztratili i v nedávných místních volbách, nyní v průzkumech veřejného mínění zaostávají zhruba o 20 procentních bodů za labouristy. Novým ministerským předsedou by se tak po hlasování v 67milionové zemi mohl stát právě Starmer.

Dosud posledním britským labouristickým premiérem byl od června 2007 do května 2010 Gordon Brown.

Sunak se úřadu ujal v říjnu 2022. V nynějším volebním období byl po spolustranících Borisu Johnsonovi a Liz Trussové už třetím šéfem britské vlády.