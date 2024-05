Británie vybrala místo pro novou velkou jadernou elektrárnu. Měla by být v severním Walesu, preferovanou lokalitou je místo na ostrově Anglesey. Oznámila to britská vláda. Dodala, že už zahájila jednání se zahraničními energetickými společnostmi o výstavbě elektrárny.

V rámci snahy o splnění klimatických cílů a zvýšení energetické bezpečnosti chce Británie do roku 2050 zvýšit kapacitu jaderných elektráren na 24 gigawattů, což odpovídá zhruba čtvrtině předpokládané poptávky po elektřině. V současnosti má jádro na poptávce po elektřině podíl zhruba 14 procent.

V pobřežní lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey se nachází jaderná elektrárna, která vyráběla elektřinu v období let 1971 až 2015. Nyní je vyřazena z provozu. Nová elektrárna v této lokalitě by mohla vyrábět dostatek energie pro šest milionů domácností po dobu 60 let. Svým rozsahem by byla podobná projektům Hinkley a Sizewell, uvedla vláda.

Japonská společnost Hitachi v roce 2020 zrušila plány na výstavbu jaderné elektrárny v lokalitě Wylfa, protože se jí nepodařilo najít soukromé investory ani si zajistit dostatečnou podporu vlády.

Názvy firem, které se zapojily do jednání o rozvoji nového projektu, britská vláda neuvedla. List Financial Times (FT) na začátku května napsal, že s vládou o výstavbě elektrárny v oblasti jedná jihokorejská společnost Korea Electric Power Corporation (KEPCO).