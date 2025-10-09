Přelom v konfliktu. Hamás a Izrael přijaly první fázi mírového plánu, oznámil Trump
Hnutí Hamás a Izrael přijaly první fázi mírového plánu. Krátce před 1:00 SELČ to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj Hamás v nejbližší době propustí všechna rukojmí a izraelská armáda se stáhne na předem určené pozice. Informaci zveřejnil na síti Truth Social. Zprávu potvrdil také mluvčí katarského ministerstva zahraničí, uvedla agentura Reuters. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu oznámení přivítal, o dohodě však ještě musí rozhodnout jeho vláda.
„Jsem velmi hrdý na to, že mohu oznámit, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází našeho mírového plánu. To znamená, že všechna rukojmí budou velmi brzy osvobozena a Izrael stáhne své vojáky na dojednanou linii,“ napsal Trump a označil to za první kroky k silnému a trvalému míru. „Děkujeme zprostředkovatelům z Kataru, Egypta a Turecka, kteří s námi pracovali na tom, aby se tato historická a bezprecedentní událost stala. Požehnáni budiž mírotvorci,“ uvedl dále Trump.
Mluvčí katarského ministerstva zahraničí, které se podílelo na jednání mezi Izraelem a Hamásem, Madžíd Ansárí uvedl, že Izrael a Hamás souhlasily „s první fází dohody o příměří v Pásmu Gazy, která povede k ukončení války, propuštění izraelských rukojmích a palestinských vězňů a vstupu pomoci (do Pásma Gazy)“.
„S pomoci boží je všechny přivedeme domů,“ uvedl krátce po oznámení uzavření dohody izraelský premiér Benjamin Netanjahu. Podle něj se jedná o historický den. „Je to diplomatický úspěch a národní a morální vítězství pro Stát Izrael,“ uvedl později Netanjahu. Kancelář izraelského premiéra uvedla, že Netanjahu na dnešek svolal vládu, aby „schválila dohodu a přivedla domů naše drahé rukojmí“.
Netanjahuova kancelář také uvedla, že izraelský premiér měl s Trumpem po telefonu „vřelý a emocemi nabitý rozhovor“, ve kterém „si navzájem gratulovali k historickému výsledku“. Netanjahu poděkoval Trumpovi a pozval ho, aby přednesl projev před izraelským parlamentem, což bývá označováno za mimořádnou poctu.
Teroristické hnutí Hamás na svém kanálu na síti Telegram oznámilo „uzavření dohody, která sjednává konec války v Pásmu Gazy, stažení okupačních (izraelských) sil, vstup pomoci (do Pásma Gazy) a výměnu vězněných“. Hamás také vyzval Spojené státy a země, které jsou garantem dohody, aby dohlížely, zda Izrael smlouvu plní. Dodal, že si cení úsilí amerického prezidenta Trumpa o ukončení války v Pásmu Gazy.
V pondělí v Egyptě začaly nepřímě rozhovory mezi Izraelem a Hamásem na základě návrhu, který předložil americký prezident Trump. Ten vedle propuštění rukojmích a zastavení bojů řeší také řadu otázek ohledně poválečné budoucnosti Pásma Gazy. Palestinské území by mělo být demilitarizované a po nějakou dobu by mu měla vládnout vláda palestinských technokratů pod dohledem mezinárodního výboru, kterému má předsedat Trump.
Válka v Pásmu Gazy vypukla v říjnu 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Na podzim 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu 48 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví ovládaného Hamásem bylo od začátku války při izraelských útocích v Pásmu Gazy zabito nejméně 67.183 Palestinců. Tyto statistiky, které nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci, OSN považuje za spolehlivé.
Politici ve světě vítají dohodu mezi Izraelem a Hamásem, chtějí její realizaci
Dohodu mezi Izraelem a palestinským teroristickým hnutím Hamás vítají v prvních reakcích britský premiér Keir Starmer, generální tajemník OSN António Guterres či indický premiér Naréndra Módí. Ve svých prohlášeních vyjadřují naději, že dohoda povede k ukončení války v Pásmu Gazy a k propuštění všech rukojmích. Vyzývají také k plnění závazků obsažených v dohodě.
Americký prezident Donald Trump v noci na dnešek ohlásil, že Izrael a Hamás souhlasily s první fází jeho mírového plánu, která počítá se zastavením bojů a předání všech rukojmích držených v Pásmu Gazy. Dohoda čeká na oficiální podpis, aby začala platit.
„Vítám zprávu, že bylo dosaženo dohody ohledně prvního stupně plánu prezidenta Trumpa na mír v Pásmu Gazy,“ uvedl Starmer. „Dohodu je nyní nutné neprodleně a plně realizovat,“ uvedl dále Starmer, který vyzval také k odstranění všech překážek pro přepravu humanitární pomoci do Pásma Gazy.
Dohodu přivítal i generální tajemník OSN Guterresem, který ocenil zprostředkovatele jednání - Spojené státy, Katar a Egypt - za jejich diplomatické nasazení. „Utrpení musí skončit,“ prohlásil Guterres s tím, že OSN podpoří plné provedení dohody.
Podle indického premiéra Módího dohoda mimo jiné odráží silné vůdcovské schopnosti šéfa izraelské vlády Benjamina Netanjahua. „Doufáme, že propuštění rukojmích a posílení humanitární pomoci pro lidi v Pásmu Gazy přinese úlevu a umožní stálý mír,“ uvedl Módí na síti X.