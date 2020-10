Prezidentské volby v Severním Kypru vyhrál spojenec Erdoğana | E15.cz

Pro šedesátiletého Ersina Tatara hlasovalo 51,7 procenta voličů, zatímco jeho soupeř Akinci obdržel 48,3 procenta hlasů. Dané volby se měly původně odehrát už v dubnu, kvůli koronavirové pandemii však byly odloženy na říjen.

„Zasloužíme si naši suverenitu. Jsme hlasem tureckých Kypřanů,“ řekl Tatar ve svém vítězném projevu. K triumfu ve volbách mu vzápětí pogratuloval také turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan. Ten na svém twitterovém účtu uvedl, že „Turecko bude pokračovat v nezbytné snaze ochránit práva obyvatel Severního Kypru.“

Akinci, který je naopak velkým názorovým odpůrcem tureckého prezidenta, obvinil Erdoğanovu vládu z vměšování se do voleb. Akinci a jeho rodina prý v průběhu hlasování museli čelit výhrůžkám a nátlaku, aby svoji kandidaturu stáhnul. „Tenhle volební souboj nebyl normální. Je to konec mé pětačtyřicetileté politické kariéry. Přeji našim občanům hodně štěstí,“ uvedl poražený kandidát.

Ankara během hlasování skutečně otevřeně podporovala Tatarovu kampaň. Podle odborníků výsledek voleb pohřbil naděje na brzké sjednocení ostrova, kterému byl naopak nakloněn Akinci.

Mezinárodní komunita se už několik let snaží dosáhnout toho, aby se řecká a turecká část Kypru spojila do jednoho státního útvaru, jenž by fungoval jako federace. „Jenže Tatar tento model neskrývaně odmítá,“ míní politolog z Univerzity Východního Středomoří ve Famagustě Erol Kaymak.

We deserve our sovereignty. We deserve independence. We are the voice of Turkish Cypriots.



We are fighting to exist within the Turkish Republic of Northern Cyprus. Our neighbours in the south and the world community should respect our fight for freedom. Because we deserve it. pic.twitter.com/MFnE17o2QZ