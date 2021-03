Petr Kellner, jediný český kapitalista světového formátu | E15.cz

Z produkčního na Barrandově a prodejce kopírek se Petr Kellner stal během třiceti let existence skupiny PPF suverénní jedničkou mezi českými a slovenskými miliardáři. Byl zároveň jediným českým miliardářem, který měl skutečně globální přesah. Za čtvrtstoletí vybudoval ze skupiny PPF světový kolos. Petr Kellner zemřel v sobotu při nehodě vrtulníku na Aljašce, bylo mu 56 let.

Nikdy přitom nezapomněl zmínit své české kořeny. „Když jsem před třiceti lety začínal podnikat, přál jsem si – mimo jiné – ukázat, že my Češi máme na to obstát ve světě, být mezi špičkou. PPF se to podařilo. Jsme skutečně velká světová firma,“ uvedl ve výroční zprávě PPF za rok 2019 samotný Kellner.

Příběh skupiny PPF začíná v roce 1991, kdy Kellner společně s Milanem Maděryčem a Milanem Vinklerem zakládají firmu Správa Prvního privatizačního fondu – odtud název PPF. S touto firmou se zúčastnili první vlny kuponové privatizace. V jejím rámci a následnými nákupy akcií od státních bank dokázala skupina PPF ovládnout tehdejší pojišťovací jedničku na tuzemském trhu: Českou pojišťovnu. Ta se stane základním kamenem celé skupiny PPF.

Úspěch v Rusku a Číně

Pojišťovnu získává skupina i díky přízni vládnoucí ODS. Snahy Kellnerovy skupiny při ovládnutí tuzemské pojišťovací jedničky podpořil ministr financí Ivan Kočárník, který se následně stal dlouholetým šéfem představenstva České pojišťovny. Na rozdíl od jiných boháčů té doby, kteří banky a jiné finanční ústavy přivedly cugrunt, ale Kellner usilovně pracuje na rozvoji pojišťovny, kterou později výhodně prodá italské velkopojišťovně Generali.

Kellner se však nedostal na pozici tuzemského kapitalisty číslo jedna jen díky pojišťovně. Hlavním důvodem byla jeho schopnost jít v pravou dobu na ty správné trhy, kterou prokázal v 90. letech při vstupu na ruský trh a v novém tisíciletí pak expanzí poskytovatele spotřebitelských úvěrů Home Credit v Číně a dalších asijských zemích.

Právě schopnost uspět na rizikových a komplikovaných trzích jako je Čína nebo Rusko udělala z Kellnera miliardářskou jedničku. Od zbytku peletonu se totiž Kellner odtrhl zejména odvážným krokem, když se v roce 1993 rozhodl zúčastnit se ruské obdoby kuponové privatizace. Jít v té době do Ruska, které bylo skutečným „Divokým východem“ vyžadovalo notnou dávku kuráže a správného odhadu. V Rusku později udělal celou řadu povedených transakcí, jako byla investice do těžaře zlata Polymetal, banky Nomos nebo založení ruského Home Credit.

Podobný majstrštyk se Kellnerovi povedl při čínské expanzi skupiny Home Credit, kterou začal budovat v Česku v roce 1997 na zelené louce. Na komplikovaném čínském trhu se Home Credit stal jedničkou v oblasti spotřebitelských úvěrů. V současnosti je proto skupina Home Credit, kterou Kellner spoluvlastnil s miliardářem Jiřím Šmejcem, největším poskytovatelem spotřebitelských úvěrů na světě. Skupina poskytla klientům nové úvěry na nákup zboží a služeb v objemu 12,7 miliardy eur (332,2 miliardy korun).

Právě sázka na Čínu přitom vyšla v roce 2020 PPF celkem draho. Koronavirus totiž způsobil Home Creditu nemalé potíže, a to především na čínském trhu. Kellnerův majetek odhadl loni magazín E15 Premium na 233 miliard korun, přičemž v minulém roce se ztenčil o o 57 miliard korun.

Firmy ovládl i proti jejich vůli

Bonbónkem v Kellnerově kariéře jsou úspěšná nepřátelská převzetí, ať už jde o televizi Nova, nebo loterijní kolos Sazka, která vylepšují bilanci jeho skupiny.

Kromě financí skupina PPF působí v telekomunikacích, médiích, biotechnologiích až po strojírenství. V telekomunikacích ovládá českého mobilního operátora O2, skupinu Telenor a skupinu Cetin. V minulém roce pak Kellnerova skupina převzala mediální skupinu Central Europe Media Enterprises (CME). Většinový podíl získala od telekomunikačně-mediální skupiny AT&T - Time Warner.

Jára Cimrman a další

Kellner navíc byl zřejmě největším mecenášem mezi miliardářskou elitou. Skupina PPF od svého vzniku na charitu věnovala několik miliard korun. Přes Nadaci The Kellner Family Foundation podporuje vzdělávací projekty. Velké částky proto zamířily do projektu Open Gate. V areálu, který se nachází v Babicích nedaleko Prahy, se nachází základní škola a osmileté gymnázium. Znevýhodnění studenti přitom mají možnost získat od rodinné nadace Kellnerových stipendium na drahé studium.

Nadace rodiny Kellnerových rovněž uděluje stipendia pro studium na zahraničních univerzitách a finančně pomáhá v rámci svých projektů také českým vědcům a pedagogům.

Kromě toho PPF sponzoruje Divadlo Járy Cimrmana, Letní shakespearovské slavnosti, Českou filharmonii nebo například obnovila ateliér Josefa Sudka.