Princ Alois z Lichtenštejna: Omezování volného obchodu nás znepokojuje | E15.cz

Alois uvedl, že sám se snaží na různých mezinárodních platformách vystupovat proti snaze o omezování volného obchodu, země vytváří koalice s názorově podobnými státy jako Švýcarsko či Singapur. "Kdyby nebyl volný obchod, Lichtenštejnsko by bylo malou jednoduchou ekonomikou založenou na zemědělství, ze které lidé odcházejí- jako dříve. My navíc nejsme nejsme jen exportér, většinu zboží importujeme. To nám umožňuje soustředit se na produkci toho, v čem jsme nejlepší a také to všechno financovat," uvedl na dotaz deníku E15 Alois.

Lichtenštejnsko je součástí jak evropského hospodářského prostoru, tak má celní a obchodní úmluvu se Švýcarskem. Například s Čínou obchoduje na základě švýcarské dohody. "Je to náš významný partner, několik lichtenštejnských podniků v zemi dokonce vyrábí. Spory USA s Čínou nás znepokojují, mohou mít negativní dopady i do jiných oblastí," dodal.

Hlava malého alpského státu oceňuje, že zemi s pouhými 38 tisíci obyvateli se v posledních letech ekonomicky skvěle daří. HDP na hlavu je cca 180 tisíc dolarů, zhruba čtyřikrát vyšší než v Česku. Podle Aloise je za hospodářským úspěchem země dobrá diverzifikace ekonomiky, technologický pokrok a právě volný obchod.

"Dobře jsme prošli i uplynulou finanční krizí, tehdy našim bankám pomohlo to, že máme švýcarský frank," poznamenal Alois. I tak země ale přistoupila během krize k různým reformám.

Lichtenštejnsko je průmyslová země z více než 40 procent, cca 23procentní podíl na ekonomice tvoří finanční služby. Nejvýznamnější bankou je privátní LGT Bank, založená v roce 1861, dosud vlastněná knížecí rodinou a působící v 23 zemích. V zemi je hodně firem- na osm obyvatel připadá 1 podnik, přičemž země má více pracovních míst než obyvatel. Přes polovinu HDP tak tvoří pracující, kteří do Lichtenštejnska jen dojíždějí.

Alois připustil, že v současné době existují hrozby ekonomického zhoršení, které jeho země vnímá. "Rizikem jsou obchodní války jako mezi USA s Čínou i sankce proti Evropě, dále kondice evropských bank, která není taková jako v USA, nejistý brexit... Může se stát, že míříme do horších časů," upozornil princ.