Mí předkové byli úspěšní v nakupování pozemků, říká princ Konstantin z Lichtenštejna | E15.cz

Jak řídit nástupnictví v rodinných firmách, jak uchopit pojem rodinné bohatství a efektivně rodinný majetek rozšiřovat, diverzifikovat? To vše se dozví účastníci konference Rodinné bohatství. Moderátorem akce je Jakub Železný.

Hlavním řečníkem konference je princ Konstantin z Lichtenštejna. „Proaktivně řídíme naše aktiva. Jsem velký fanoušek rodinných firem,“ uvedl Konstantin z Lichtenštejna. „Máme devítisetletou historii, jsme jedním z nejstarších rodů v Evropě. Mí předkové byli úspěšní v nakupování pozemků,“ řekl princ. „Majetek jsme tak získávali i o něj přicházeli, kvůli dělení rodiny jsme tak museli vytvořit rodovou ústavu, která udržela majetek pohromadě od 16. století.“

„Majitel podniku musí přemýšlet o hodnotách. U nás to je katolická víra, respekt, reálný pohled na naše aktivity. V rodině je silná víra, že každý její člen by měl něco dělat. Jsme rádi, když členové rodiny jsou nohami na zemi,“ uvedl Konstantin z Lichtenštejna. „Naše rodinné právo je upravované ústavou. Řešíme v něm nástupnictví na trůn. Lichtenštejnové mají čtyři nadace podle sektorů, ve kterých je knížecí rod činný.“

Majetek Lichtenštejnů byl ještě v 60. letech minulého století nediverzifkovaný a pod jednou jurisdikcí. To se do dnešní doby podařilo změnit. „Nejde nám o rychlou návratnost investic. Jde nám o dlouhodobý aspekt,“ řekl princ.

Před princem k tématu vystoupili další řečníci. „Rodinná firma je normálním podnikem. Kromě fungování základních pravidel ale v tomto případě do hry vstupují ještě emoce,“ uvedl předseda představenstva J&T Family Office Ondřej Popelka. Vzdělávání nástupníků podle něj musí probíhat budováním loajality k rodinnému majetku.

Podle Jana Andruška z advokátní kanceláře White & Case nastává kritická situace ve chvíli, když odejde hlava rodiny, která určovala směřování firmy. „Když se kumuluje velký majetek, bratr s bratrem se dokáží rozhádat na život a na smrt,“ uvedl Andruško.

Připravit se na předání firmy může být často obtížné. „Říci klientovi, že musí přemýšlet nad situací po jeho smrti, je velmi složité. Narážíme na různé typy situací, mnozí si myslí, že se jim nemusí stát. S jedním klientem jsme však ale řešili i budoucnost firmy, až zemřou děti zakladatele,“ uvedl předseda představenstva J&T Family Office Popelka.

Důležité je podle něj také počítat s tím, jak do situace vstoupí partneři následovníků. „To my neovlivníme, ale existují právní kroky, v rámci kterých nemohou protějšky dědiců vůbec do byznysu vstupovat, aby nemohlo dojít k jeho ovlivnění,“ uvedl Popelka.

Andruško uvedl, že od mnohých klientů často slyší názor, že by děti neměly dostat něco zadarmo. „Děti dostanou prostředky do začátku, ale není automatické, že mají ke jmění rodiny přístup,“ řekl Andruško.

Výjimkou nejsou ani situace, kdy zakladatel nemá děti, případně potomci o byznys nemají zájem. Na přechodnou dobu je možné ustanovit například profesionální management, který překlene dobu do příchodu další generace. Dosazené vedení firmy musí být samozřejmě důvěryhodné a adekvátně motivované.

Podle partnera White & Case se majitelé velkých firem chtějí často dozvědět, jakou vlastně jejich "dítě" má hodnotu. „Nedoporučujeme ale běhat s firmou po trhu a zjišťovat její cenu. V konci ji tak totiž mohou často poškodit,“ uvedl Andruško.

Majitelky firmy vyrábějící spodní prádlo Timo si na otázku nástupnictví přizvaly konzultační firmu. „Výstupy byly zajímavé a teď si tu situaci necháme sednout,“ uvedla generální ředitelka společnosti Terezie Trusinová. „Synové nemají zájem se do byznysu zapojit. Jsme z toho smutné. Stále je ale motivujeme a doufáme, že se to zlomí,“ doplnila sestra Trusinové a obchodní ředitelka Tima Markéta Jiráčková.

Svou zkušeností přispěl i předseda představenstva Siko koupelny a člen představenstva FBN Vítězslav Vala. „Po dvaceti letech byznysu jsme se v rodině začali cíleně bavit o tom, jaká bude budoucnost. Víme, že jak jsme firmu vybudovali společně, chceme v tom i dále pokračovat a firmu předat našim dětem. Sepsali jsme pro další generace pravidla, většina z toho, o čem debatujeme, je už často popsané a vysvětlené,“ uvedl Vala.

„Pro nás bylo zajímavé si právě několik knížek přečíst a následně si s bratrem pozvat odborníka, se kterým jsme jednali o budoucnosti firmy. Mnoho věcí jsme si vyříkali a máme na vedení firmy podobný názor. Jedním ze základních pravidel byla dohoda o tom, že naši partneři nebudou zasahovat do vedení firmy,“ řekl Vala.

„Otázka nástupnictví často může přijít sama, mnohdy přes nějaké zdravotní problémy. Měl jsem svou společnost, otec mě však lákal do vlastní firmy. Před deseti lety měl však táta zdravotní problémy, které se naštěstí vyřešily. V rodině jsme ale museli řešit, kdo ho nahradí a já byl hlavní kandidát. Jedním z kroků bylo oddělování manažerské části firmy od vlastnické struktury,“ uvedl byznys konzultant Ondřej Suchý, jehož otec vlastní firmu Saltek.

„Neshody v naší zahraniční partnerské firmě nás motivovaly k vytvoření rodinné ústavy, tedy pravidel, jak se budeme chovat s bratrem navzájem i vůči firmě a budoucím generacím. Je to pro nás i morální kodex, který nám radí jak se chovat v běžných, ale i krizových situacích,“ uvedl předseda představenstva FBN a člen dozorčí rady Hopi holding David Piškanin.

„Když jsme téma nástupnictví řešili, shodou náhod jsme se setkali s kolegy z Renomie, se kterými jsme založili síť rodinných firem, nyní jsou jich tam tři desítky. Snažíme se inspirovat i v zahraničí, kde firmám vládnou třeba desáté generace. Můj bratr situaci nazývá tím, že nejsme majitelé, ale spíše správci hodnot,“ doplnil Piškanin. Uvedl, že mimo hlavní byznys má rodina i jiné investiční aktivity, kde se může realizovat a neohrožovat tak majetek rodiny.

Jednou z možností je i zbavení se firmy. „Vše je na prodej za tu správnou cenu. Pokud bude dávat byznys a děti z něj budou mít radost, má smysl pokračovat. Situace ale může být jiná, když pak za vámi přijde investor, který vám udělá vysokou nabídku, je vhodné uvažovat i o prodeji,“ uvedl Vala ze Siko koupelny.

Na úvod akce vystoupila generální ředitelka Czech News Center Libuše Šmuclerová. „I kdyby padlo cokoliv ve státě, rodinné firmy budou vždy základem a nejzdravějším jádrem, které zůstane bez ohledu na cokoliv, pokud by nedošlo ke znárodnění majetku,“ uvedla Šmuclerová. Téma předání rodinného majetku se podle ní nedá naučit v poučkách, ale pouze na základě sdílení zkušeností.

Odbornou konferenci na téma Rodinné bohatství pořádají mediální dům Czech News Center spolu s ekonomickým deníkem E15 pod značkou E15 Premium v prostorách hotelu Four Seasons. Generálním partnerem akce je J&T Family Office.