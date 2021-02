Pro Čechy největší šance na cestu do kosmu. Evropská vesmírná agentura hledá nové astronauty | E15.cz

Chcete být nový Vladimír Remek, Neil Armstrong nebo Howard ze seriálu The Big Bang Theory? Máte šanci. Evropská vesmírná agentura (ESA) vypsala výběrové řízení na nové astronauty. Start přihlášek: 31. března.

Je to vůbec poprvé po jedenácti letech, kdy ESA hledá čerstvé výletníky do kosmu. Podle tiskové zprávy agentura vstupuje do nové éry kosmického průzkumu. Více o parametrech výběrového řízení chtějí její zástupci odtajnit na virtuální tiskové konferenci 16. února. “Iniciujeme generační změnu. Vítáme ženy, usilujeme o genderovou diverzitu,” píše se ve zprávě.

Nábor odstartuje 31. března a potrvá do 28. května. Veškeré potřebné dokumenty budou zájemci vyplňovat na webu ESA. Následně započne šestikolový proces, jeho vítěze by měla ESA určit v říjnu 2022.

Agentura, kterou zřizuje přes dvě desítky národních vlád především v rámci EU, vznikla v roce 1975. Její součástí je i Česká republika. Dnes ESA zaměstnává asi dva tisíce pracovníků, její roční rozpočet je téměř sedm miliard eur. ESA spolupracuje na provozu vesmírné stanice ISS, její rakety Ariane také vynášejí do kosmu družice pro navigační systém Galileo.