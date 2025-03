Česko udělalo významný krok směrem k nové vládě amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček se v pondělí jako první český politik setkal ve Washingtonu s Trumpovým ministrem obchodu Jamiesonem Greerem. Oba ministři se překvapivě shodli, že celní válka by v důsledku posílila rivaly Spojených států a Evropy, v první řadě Čínu.

Trump přitom na začátku března uvalil 25procentní cla pro Kanadu a Mexiko, ale dva dny na to je do 2. dubna pozastavil na zboží, které splňuje podmínky dohody o volném obchodu. Týká se to zhruba poloviny zboží. Zvýšil i cla na zboží z Číny. A další na seznamu celního boje nového amerického prezidenta je Evropská unie. Trump hrozí, že na zboží ze starého kontinentu zavede až 25procentní daň. Evropská i přímo česká obchodní diplomacie se proto snaží tento plán zvrátit.

Ministr průmyslu o clech jednal ve Washingtonu se svým americkým protějškem Jamiesonem Greerem. Při jednání zdůraznil, že Spojené státy jsou pro Česko důležitým obchodním partnerem a zároveň největším vývozním trhem mimo Evropu s hodnotou českého vývozu přesahující 5 miliard dolarů. „S panem Greerem jsem proto otevřel téma hrozby celní války mezi Evropou a Spojenými státy a shodli jsme se, že by ze vzájemného obchodu měla těžit jak Evropa, tak Spojené státy, a že celní válka by v důsledku posílila naše rivaly, jako je například Čína,“ uvedl Vlček po jednání.

V pondělí 10. března se ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček ve Washingtonu setkal se členem kabinetu Trumpovy administrativy Jamiesonem Greerem odpovědným za obchod. | MPO

Dle ratingové agentury S&P Global plánovaná cla na dovoz nejvíce dolehnou na Českou republiku, Slovensko a další země v regionu střední Evropy právě kvůli tarifu na německý automotive, na nějž jsou ostatní země navázané.

Dalšími tématy jednání Vlčkova jednání ve Washingtonu byla spolupráce v oblasti obranného průmyslu a kyberbezpečnosti nebo energetické politiky Česka. Následně se ministr ve Washingtonu setkal se zástupci Americko-české obchodní rady (ACBC) a amerických korporací působících v České republice, aby diskutoval o prohlubování vzájemných obchodních vztahů. Jednání se zúčastnili například zástupci zbrojařského giganta Lockheed Martin, ropné firmy ExxonMobile či IBM.

Eurokomisař pro obchod Maroš Šefčovič v pondělí v Bruselu americkou administrativu obvinil, že se nesnaží dostatečně nesnaží zapojit do jednání s Evropskou unií o odvrácení cel. Představitelé Evropské unie už dali najevo, že na případná cla odpoví protiopatřením.

„Cestoval jsem minulý měsíc do USA a hledal konstruktivní dialog, abych se vyhnul zbytečné bolesti, kterou představují určitá opatření a protiopatření," řekl Šefčovič novinářům. "Společně jsme identifikovali několik oblastí, které by nám umožnily pokročit vpřed ku vzájemnému prospěchu. Nakonec ale, jak se říká, jedna ruka nemůže tleskat. Zdá se, že americká administrativa se nesnaží uzavřít dohodu," dodal eurokomisař.